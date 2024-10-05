Викрито колишнього депутата від ОПЗЖ, що веде діяльність на Луганщині

Служба безпеки України (СБУ) зібрала необхідні докази стосовно колабораційної діяльності депутата Щастинської районної ради, який представляв заборонену партію ОПЗЖ і продовжує керувати бізнесом в аграрному секторі у співпраці з окупаційною адміністрацією рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Разом із цим, співробітниками СБУ у Києві було затримано його близьку родичку, яка дистанційно брала участь у веденні підприємства на тимчасово окупованій Луганщині.

За матеріалами слідства, родина володіє великим агропідприємством, що розташоване поблизу селища Новоайдар.

Депутат, переховуючись на окупованій території, керує господарством на місці, тоді як його родичка у Києві займалася оформленням документів для «сімейного підприємства», підписувала угоди з покупцями та органами окупаційної влади та здійснювала оплату з рахунків у російських банках.

Одразу після окупації території району, власники оперативно перереєстрували підприємство в «державних органах» так званої «лнр», а з січня 2023 року – за російським законодавством.

З серпня 2022 року підприємці почали постачати зернову продукцію окупаційній адміністрації. За кілька місяців минулого року вони продали пшеницю і соняшник на суму понад 2 мільйони російських рублів. Частину продукції було вивезено до рф, де її митне оформлення здійснювалося на підставі виданих окупаційними органами документів.

Завдяки цим діям, колаборанти регулярно сплачують податки до бюджету окупаційної адміністрації, тим самим фінансуючи російську агресію.

Наразі депутату повідомлено про підозру заочно за ч. 4 ст. 111-1 КК України, (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території).

Затримана в Києві спільниця отримала підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором). Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

📌 Р озслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

📌 Також раніше було повідомлено, що СБУ висунула підозру у воєнних злочинах одному з колаборантів, який наразі очолює так званий «військовий комісаріат». Злочинець проводить «мобілізацію» у містах Стаханов, Брянка та Кіровськ так званої «лнр» на тимчасово окупованих територіях Луганщини.