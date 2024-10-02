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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру зраднику, який проводить «мобілізацію» мешканців окупованої Луганщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру зраднику, який проводить «мобілізацію» мешканців окупованої Луганщини

Служба безпеки України (СБУ) висунула підозру у воєнних злочинах одному з колаборантів, який наразі очолює так званий «військовий комісаріат». Злочинець проводить «мобілізацію» у містах Стаханов, Брянка та Кіровськ так званої «лнр» на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Згідно з інформацією, до 2014 року цей «посадовець» був старшим помічником військового комісара в Брянці, однак після російської окупації він зрадив присязі й перейшов на бік ворога.

У 2021 році він очолив ворожий «військкомат». З початку повномасштабної війни у 2022 році активно займався насильницькою мобілізацією чоловіків віком від 18 до 55 років на окупованих територіях. Зрадник відправляв їх на фронт у складі регулярних військ ЗС рф без підготовки для участі в боях проти ЗСУ.

СБУ отримала свідчення від жителів окупованих населених пунктів Луганщини, які стали жертвами цієї примусової «мобілізації». Вони також були змушені брати участь у так званих «м’ясних штурмах». Деякі з них змогли вижити, лише потрапивши в полон до українських військових.

За матеріалами досудового розслідування, цей «воєнком» продовжує видавати накази щодо притягнення під «мобілізацію» жителів окупованої Луганщини. Організовує військові збори та постановку чоловіків на військовий облік для участі у бойових діях на боці агресора.

Ці дії є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року, яка захищає цивільне населення під час збройних конфліктів.

Даного колаборанта підозрюють у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою). Незабаром його буде оголошено в розшук.

Розслідування ведуть слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Повідомлено про підозру зраднику, який проводить «мобілізацію» мешканців окупованої Луганщини

👉 Нагадаємо, раніше також було повідомлено, що на підставі матеріалів, зібраних Службою безпеки України (СБУ), засуджено ще двох колаборантів. Вони активно сприяли окупаційним силам у забезпеченні транспортного сполучення на території захопленої Луганщини.

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