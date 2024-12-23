Вівторок, 24 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Викрито колаборантів, які очолюють окупаційні «муніципалітети» на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Викрито колаборантів, які очолюють окупаційні «муніципалітети» на Луганщині

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази щодо осіб, які співпрацюють із російськими окупантами, очолюючи так звані «муніципалітети» в тимчасово окупованих районах Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед підозрюваних – так званий «голова ради міського округу муніципального утворення місто Луганськ». Він отримав цю посаду у вересні 2023 року.

Як встановили слідчі, зловмисник працював у структурах окупантів ще з 2014 року, а протягом трьох років був «міністром освіти і науки» псевдоутворення «лнр». Після фейкових виборів у 2023 році його призначили керівником «муніципалітету» в окупованому Луганську.

Ще одним підозрюваним є «голова Перевальського муніципального округу лнр». Ця особа, уродженець Ростовської області рф, раніше очолював Перевальську райдержадміністрацію як член Партії регіонів. З 2014 року він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією та продовжував керувати районом після вторгнення росії.

Інші фігуранти

  • Колишній очільник «адміністрації Антрациту та Антрацитівського району», який зараз керує «Антрацитівським муніципальним округом лнр».
  • Ексдиректор підприємства «Кремінна-Комунсервіс», який при окупантах спочатку став депутатом, а потім очолив раду Кремінського муніципального округу.
  • Колишня начальниця управління економіки Сєвєродонецької ВЦА, яка під час окупації обійняла посаду першого заступника «міського голови», а згодом стала «заступницею голови Сєвєродонецького муніципального округу».

Усіх підозрюваних звинувачують за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 10 років ув’язнення та конфіскацію майна.

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Викрито колаборантів, які очолюють окупаційні «муніципалітети» на Луганщині

☝️ Раніше було повідомлено, що СБУ завершила досудове розслідування у справі бойовика – зрадника України, якого Збройні сили України захопили в полон під час бойових дій на сході країни.

Попередня стаття
Судитимуть зрадника з Луганська, який воював проти України
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 235 бойових зіткнень, 46 з них в курській області – Генштаб

ВІЙНА

“Новітня” російська ракета “Орешник” виявилась розробкою 7-річної давнини

ПОДІЇ

Фейк: Прем’єр-міністр Албанії «подякував Зеленському за постачання донорських органів Європі» через аеропорт в Тірані

СТОПФЕЙК

Застарілий орєшнік путіна

ВІЙНА

КНДР зазнала значних втрат у війні проти України – Зеленський

ВЛАДА

164 боїв з початку доби: де на фронті найгарячіше

ПОДІЇ

Додаткові грошові виплати українцям: хто та скільки отримає

ВЛАДА

Темпи українізації уповільнились, зокрема через зросійщення медіапростору – Кремінь

ПОДІЇ

Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС проти росії та білорусі

ПОДІЇ

На росії в Татарстані знищено склад із деталями для «Shahed»

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип