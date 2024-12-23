Викрито колаборантів, які очолюють окупаційні «муніципалітети» на Луганщині

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази щодо осіб, які співпрацюють із російськими окупантами, очолюючи так звані «муніципалітети» в тимчасово окупованих районах Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед підозрюваних – так званий «голова ради міського округу муніципального утворення місто Луганськ». Він отримав цю посаду у вересні 2023 року.

Як встановили слідчі, зловмисник працював у структурах окупантів ще з 2014 року, а протягом трьох років був «міністром освіти і науки» псевдоутворення «лнр». Після фейкових виборів у 2023 році його призначили керівником «муніципалітету» в окупованому Луганську.

Ще одним підозрюваним є «голова Перевальського муніципального округу лнр». Ця особа, уродженець Ростовської області рф, раніше очолював Перевальську райдержадміністрацію як член Партії регіонів. З 2014 року він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією та продовжував керувати районом після вторгнення росії.

Інші фігуранти

Колишній очільник «адміністрації Антрациту та Антрацитівського району» , який зараз керує «Антрацитівським муніципальним округом лнр».

, який зараз керує «Антрацитівським муніципальним округом лнр». Ексдиректор підприємства «Кремінна-Комунсервіс» , який при окупантах спочатку став депутатом, а потім очолив раду Кремінського муніципального округу.

, який при окупантах спочатку став депутатом, а потім очолив раду Кремінського муніципального округу. Колишня начальниця управління економіки Сєвєродонецької ВЦА, яка під час окупації обійняла посаду першого заступника «міського голови», а згодом стала «заступницею голови Сєвєродонецького муніципального округу».

Усіх підозрюваних звинувачують за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає до 10 років ув’язнення та конфіскацію майна.

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

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