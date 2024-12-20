Вибух на російському аеродромі: знищено військово-транспортний літак

На російському аеродромі Остаф’єво, розташованому в Московській області, стався вибух на борту військово-транспортного літака Ан-72. Про інцидент повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 20 грудня.

За даними ГУР, вибух пролунав ще 12 грудня. Внаслідок події здетонувала основна силова установка літака, який належав військово-морському флоту російської федерації.

📢 “Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів. ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, – зазначено у повідомленні.

Раніше на цьому ж аеродромі було знищено багатоцільовий гелікоптер Ка-32, що належав Міністерству оборони рф.

Тиждень тому ГУР повідомило про ще одну втрату російських загарбників: на російському аеродромі у місті Кримськ Краснодарського краю згорів винищувач Су-30. Окрім цього, у Краснодарі пожежа пошкодила три залізничні локомотиви, які були виведені з ладу.