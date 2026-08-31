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Туреччина веде переговори щодо роботи «зернового коридору» в Чорному морі

Денис Молотов
Денис Молотов
Туреччина веде переговори щодо роботи «зернового коридору» в Чорному морі
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 31.08.2026

Офіційна Анкара розробила новий план гарантування безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря та проводить регулярні консультації з Україною і рф. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, передає інформаційне агентство Reuters у понеділок, 31 серпня.

Очільник турецького зовнішньополітичного відомства озвучив деталі ініціативи під час пресконференції у Стамбулі.

📢 «Ми підготували план і підтримуємо контакти з обома сторонами щодо цього плану. Якщо виникнуть необхідні умови, ми, зокрема, працюємо над досягненням ще однієї угоди, подібної до зернової», — підкреслив Хакан Фідан.

Історія попередніх домовленостей за посередництва ООН
Туреччина веде переговори щодо роботи «зернового коридору» в Чорному морі 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 31.08.2026

Турецька сторона послідовно намагається відновити параметри Чорноморської зернової ініціативи, започаткованої за участі ООН у липні 2022 року.

За час функціонування попереднього коридору українські аграрії безпечно експортували морем майже 33 мільйони тонн продовольства.

У 2023 році москва в односторонньому порядку зірвала домовленість, посилаючись на перешкоди для власного вивезення добрив та агропродукції.

Атаки безпілотників і переорієнтація російського експорту на Балтику

Водночас безпекова ситуація для російських судновласників у південних акваторіях суттєво змінилася.

Через регулярні удари українських дронів по портовій інфраструктурі в Чорному та Азовському морях експортери з рф почали масово перенаправляти вантажі на балтійські термінали.

За інформацією джерел агентства Reuters, логістичні показники демонструють такі зміни:

  • у сезоні 2025/2026 років порти півдня обробили 46,3 мільйона тонн зерна (близько 90% морського вивезення рф);
  • термінали Балтійського моря за цей же період перевалили лише близько 1 мільйона тонн;
  • станом на 18 серпня заявки на залізничну доставку зерна до російської Балтики вже сягнули 5 мільйонів тонн із відвантаженням у серпні-вересні.

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський наголошував, що російське керівництво наразі не демонструє реальної готовності укладати окреме морське перемир’я в Чорному морі.

👉 Також нагадаємо, що Європейський Союз вкотре звернувся до офіційного Тегерана з вимогою негайно зупинити передачу озброєння росії для війни проти України. Також блок закликав іранську владу припинити дестабілізацію регіону та ядерний шантаж.

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