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СУСПІЛЬСТВО

Волинський ТЦК висловив свою позицію щодо бунту в Ковелі

Денис Молотов
Денис Молотов
Волинський обласний ТЦК та СП
Волинський обласний ТЦК відреагував на "бунт" у Ковелі

Волинський обласний ТЦК та СП висловив свою позицію щодо подій протестного «бунту» у Ковелі. В установі заявили, що конфлікт підтримували та спрямовували у «необхідному руслі» російські спецслужби. Про це повідомила пресслужба Центру у неділю, 4 серпня.

Як зазначається, трьох чоловіків справді було затримано через відсутність військово-облікових документів та «запрошено» до РТЦК для уточнення даних.

У повідомленні наголошується, що представники ТЦК та СП не мають повноважень затримувати громадян України через адміністративні правопорушення, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років що підпадають під мобілізацію. Затримання та доставку таких громадян до ТЦК та СП здійснюють виключно представники національної поліції.

ТЦК заявив, що мітинг, який відбувся, був спровокований для дестабілізації мобілізаційних процесів.

«Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у м. Ковель 3 серпня 2024 року засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у “необхідному руслі” російськими спецслужбами через відповідні “інформаційні системи”. На це вказують наступні методи їх роботи – емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо», – зазначено в повідомленні.

Волинський ТЦК також наголосив, що ситуація була спровокована з метою дискредитації чинної влади, протидії заходам мобілізації та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

«Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла “Героям Слава!”, яке вигукували та аплодували “ухилянту”, який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам…Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч земляків?…Кожен обирає свій шлях. Ми стоїмо на шляху до Перемоги, а ви, дорогі ковельчани?» – поставлено риторичне запитання у повідомленні відомства.

👉 Нагадаємо, увечері у суботу, 3 серпня, в місті Ковель на Волині відбулися мітинги протесту біля місцевого відділення Територіального центру комплектування. За даними місцевого видання VSN, причиною стало затримання кількох молодих людей.

Фото: Волинський обласний Центр комплектування

📌 Також напередодні повідомлялося про масштабну бійку з ТЦК в Одесі, де жінка намагалася відбити чоловіка у військових.

 

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