Вночі росіяни атакували Україну 37 дронами та балістикою

У ніч проти 29 липня росія здійснила комбіновану повітряну атаку на Україну, використавши балістичні ракети та ударні дрони типу «шахед» та безпілотники інших модифікацій. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

🔺 Зокрема, ворог випустив:

2 балістичні ракети « Іскандер-М » ;

; 37 ударних БпЛА « Shahed /Герань» ;

; а також безпілотники-імітації різних типів.

До відбиття атаки були залучені винищувачі, підрозділи протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної боротьби (РЕБ)та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

За попередніми підсумками станом на 09:00:

32 дрони « Shahed » і безпілотники інших типів були знищені або подавлені засобами ППО — здебільшого на півночі та сході країни.

були засобами ППО — здебільшого на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання п’яти БпЛА та двох ракет у трьох регіонах.

у трьох регіонах. Уламки збитих цілей впали ще у двох різних локаціях.

Наслідки в різних регіонах

У Кам’янському (Дніпропетровська область) ракета влучила в медичну інфраструктуру — постраждав пологовий будинок, дві людини загинули .

ракета влучила в медичну інфраструктуру — постраждав пологовий будинок, . У Запорізькій області обстрілу зазнала виправна колонія. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб, ще 35 дістали поранень.

👉 Також відомо, що вночі 29 липня російські окупаційні війська атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.