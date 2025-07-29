Вівторок, 29 Липня, 2025
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Вночі росіяни атакували Україну 37 дронами та балістикою

Денис Молотов
Денис Молотов
Вночі росіяни атакували Україну 37 дронами та балістикою

У ніч проти 29 липня росія здійснила комбіновану повітряну атаку на Україну, використавши балістичні ракети та ударні дрони типу «шахед» та безпілотники інших модифікацій. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

🔺 Зокрема, ворог випустив:

  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 37 ударних БпЛА «Shahed/Герань»;
  • а також безпілотники-імітації різних типів.

До відбиття атаки були залучені винищувачі, підрозділи протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної боротьби (РЕБ)та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.

За попередніми підсумками станом на 09:00:
  • Вночі росіяни атакували Україну 37 дронами та балістикою32 дрони «Shahed» і безпілотники інших типів були знищені або подавлені засобами ППО — здебільшого на півночі та сході країни.
  • Зафіксовано влучання п’яти БпЛА та двох ракет у трьох регіонах.
  • Уламки збитих цілей впали ще у двох різних локаціях.
Наслідки в різних регіонах
  • У Кам’янському (Дніпропетровська область) ракета влучила в медичну інфраструктуру — постраждав пологовий будинок, дві людини загинули.
  • У Запорізькій області обстрілу зазнала виправна колонія. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб, ще 35 дістали поранень.

👉 Також відомо, що вночі 29 липня російські окупаційні війська атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

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