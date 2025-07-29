Вночі росіяни атакували Україну 37 дронами та балістикою

У ніч проти 29 липня росія здійснила комбіновану повітряну атаку на Україну, використавши балістичні ракети та ударні дрони типу «шахед» та безпілотники інших модифікацій. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
🔺 Зокрема, ворог випустив:
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 37 ударних БпЛА «Shahed/Герань»;
- а також безпілотники-імітації різних типів.
До відбиття атаки були залучені винищувачі, підрозділи протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної боротьби (РЕБ)та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони.
За попередніми підсумками станом на 09:00:
- 32 дрони «Shahed» і безпілотники інших типів були знищені або подавлені засобами ППО — здебільшого на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання п’яти БпЛА та двох ракет у трьох регіонах.
- Уламки збитих цілей впали ще у двох різних локаціях.
Наслідки в різних регіонах
- У Кам’янському (Дніпропетровська область) ракета влучила в медичну інфраструктуру — постраждав пологовий будинок, дві людини загинули.
- У Запорізькій області обстрілу зазнала виправна колонія. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб, ще 35 дістали поранень.
👉 Також відомо, що вночі 29 липня російські окупаційні війська атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.