Внаслідок атаки по Запоріжжю поранено щонайменше чотирьох людей

Про чергову атаку на Запоріжжя повідомив у вівторок ввечері, 6 травня, голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. За його словами, внаслідок російського удару постраждало щонайменше троє цивільних, а ще одна людина опинилася під завалами. Згодом він уточнив, що постраждалого дістали рятувальники та надали невідкладну медичну допомогу.

📢 «Кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 4. Медики надають всю необхідну допомогу», – повідомили в оновленому зведенні ОВА.

Федоров також оприлюднив фото та відео рятувальної операції, під час якої надзвичайники витягли з-під уламків чоловіка.

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☝️ Протягом минулої доби армія рф завдала по території Запорізької області 628 ударів по 14 населених пунктах.

▪️ Зокрема, 10 авіаударів зафіксовано по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці та Ольгівському.

▪️ 373 удари БпЛА різних типів були здійснені по Запоріжжю, Лобковому, Степовому, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Високому, Чарівному та Новодарівці.

▪️ 8 обстрілів з РСЗВ припали на Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку.

▪️ Також зафіксовано 237 артобстрілів по низці населених пунктів, зокрема Лобковому, Степовому, Щербаках, Малій Токмачці, Чарівному та інших.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, нежитлових споруд, інфраструктурних об’єктів і автомобілів, серед яких і критична інфраструктура.

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Нагадаємо, російські безпілотники ввечері завдали щонайменше 13 ударів по місту, зруйновано житлову забудову, зафіксовано пожежі та щонайменше двох осіб під завалами.

📌 У той же день армія рф також обстріляла околиці Сум: загинули шестирічний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.

📌 Також раніше стало відомо, що зранку у вівторок, 6 травня, російська армія завдала серії ударів по місту Краматорськ у Донецькій області.