Середа, 7 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Внаслідок атаки по Запоріжжю поранено щонайменше чотирьох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Внаслідок атаки по Запоріжжю поранено щонайменше чотирьох людей

Про чергову атаку на Запоріжжя повідомив у вівторок ввечері, 6 травня, голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. За його словами, внаслідок російського удару постраждало щонайменше троє цивільних, а ще одна людина опинилася під завалами. Згодом він уточнив, що постраждалого дістали рятувальники та надали невідкладну медичну допомогу.

📢 «Кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 4. Медики надають всю необхідну допомогу», – повідомили в оновленому зведенні ОВА.

Федоров також оприлюднив фото та відео рятувальної операції, під час якої надзвичайники витягли з-під уламків чоловіка.

☝️ Протягом минулої доби армія рф завдала по території Запорізької області 628 ударів по 14 населених пунктах.

▪️ Зокрема, 10 авіаударів зафіксовано по Кам’янському, Гуляйполю, Малій Токмачці, Темирівці та Ольгівському.
▪️ 373 удари БпЛА різних типів були здійснені по Запоріжжю, Лобковому, Степовому, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Високому, Чарівному та Новодарівці.
▪️ 8 обстрілів з РСЗВ припали на Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку.
▪️ Також зафіксовано 237 артобстрілів по низці населених пунктів, зокрема Лобковому, Степовому, Щербаках, Малій Токмачці, Чарівному та інших.

Надійшло 34 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, нежитлових споруд, інфраструктурних об’єктів і автомобілів, серед яких і критична інфраструктура.

Нагадаємо, російські безпілотники ввечері завдали щонайменше 13 ударів по місту, зруйновано житлову забудову, зафіксовано пожежі та щонайменше двох осіб під завалами.

📌 У той же день армія рф також обстріляла околиці Сум: загинули шестирічний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.

📌 Також раніше стало відомо, що зранку у вівторок, 6 травня, російська армія завдала серії ударів по місту Краматорськ у Донецькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Пакистан заявив про збиття п’яти індійських літаків та полонених солдатів

ПОЛІТИКА

Наслідки нічної атаки у Києві: загиблі, постраждалі та пожежі

ВАЖЛИВО

У Швейцарії готують зустріч США і Китаю: кроки до завершення торговельної війни

ВАЖЛИВО

Нічна атака на Київ: у Солом’янському районі спалахнула пожежа

ВІЙНА

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

КОРДОН

Головний рабин України Моше Реувен Асман у Вашингтоні

ПОЛІТИКА

У Сумській громаді оголосили жалобу за жертвами ракетного удару

ВІЙНА

Найгарячіше – на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Генштаб: ворог зазнає величезних втрат на Покровському напрямку

ВІЙНА

Бундестаг із другої спроби затвердив Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип