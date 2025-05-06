Росія атакувала Краматорськ: одна людина загинула, ще двоє поранені

Зранку у вівторок, 6 травня, російська армія завдала серії ударів по місту Краматорськ у Донецькій області. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації (МВА) Олександр Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

📢 «Краматорськ зазнав сімох ворожих ударів… Одна людина загинула та дві поранено. Один з поранених у важкому стані», — написав посадовець у ранковому повідомленні.

За попередніми даними, усі удари припали по промисловій зоні міста. Остаточні наслідки ще з’ясовуються, працюють відповідні служби. Інформації про руйнування цивільної інфраструктури наразі немає.

☝️ Подібні атаки стали регулярними у Донецькій області, яка перебуває під постійним вогнем російських загарбників. Напередодні стало відомо, що 4 та 5 травня внаслідок обстрілів у регіоні загинули шестеро цивільних, ще шестеро дістали поранень. Серед постраждалих — двоє дітей.

Також повідомлялося про трагічний інцидент у Костянтинівці, де російські війська скинули дві керовані авіабомби. В результаті влучання у приватний сектор загинули троє місцевих мешканців.

📢 «Ці удари в черговий раз свідчать про цілеспрямовані дії ворога проти цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури», — наголошували в адміністраціях на місцях.

Збройні сили України продовжують фіксувати використання авіації, артилерії та дронів для ударів по тилових містах області. Ситуація на Донеччині залишається вкрай напруженою.

📌 Також стало відомо, що у Миколаївській області зафіксовано чергові атаки російських дронів-камікадзе, внаслідок чого було пошкоджено дитячий оздоровчий центр.