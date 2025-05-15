Внаслідок атаки дронами на Полтавщині згорів будинок і авто

У ніч проти 15 травня у Лубенському районі Полтавської області сталася пожежа, спричинена падінням уламків російського безпілотника (БпЛА). Вогнем було охоплено приватний житловий будинок і автомобіль. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

📢 «Уламки ворожого дрона спричинили пожежу. Загорілися житловий будинок і автівка. Вогонь оперативно локалізували», — зазначив Когут.

За його словами, внаслідок падіння уламків також зазнали пошкоджень інші будівлі та споруди на території приватних домогосподарств. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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☝️ Нагадаємо, що вранці 15 травня в Івано-Франківську та Луцьку зафіксовано вибухи, які пов’язують із масованою повітряною атакою росії.

📌 Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, під час нічного обстрілу було знищено 62 російські безпілотники типу «Shahed», ще 29 дронів-імітацій ворога втрачено локаційно (без наслідків).