ППО України збила 62 ворожі БпЛА під час нічного нападу

У ніч на 15 травня, починаючи з опівночі, російська федерація здійснила масштабну повітряну атаку проти України, використавши 110 ударних безпілотників (БпЛА) типу «Shahed» і безпілотників-імітацій різних моделей. Атака здійснювалася з напрямків Брянськ, Курськ, Орел і Міллерово (територія рф). Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні станом на 08:00.

📢 «Підрозділи Сил оборони України знищили 62 ударні БпЛА Shahed і безпілотники-імітації. Противник атакував зі сходу, півночі, заходу та центрального напрямку», — зазначили військові.

Окрім збитих дронів, ще 29 ворожих апаратів-імітацій було втрачено локаційно — без заподіяння шкоди об’єктам на землі.

☝️ Для відбиття нападу застосовувалися всі наявні ресурси Сил оборони: бойова авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ), а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Унаслідок атаки зафіксовано ураження в п’яти регіонах: Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Київській та Івано-Франківській областях.

Зокрема, сьогоднішні вибухи, що пролунали в Івано-Франківську та Луцьку, пов’язують із цією масованою атакою.

Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу було знищено 1220 російських окупантів, а також 263 одиниці ворожої техніки.

☝️ Раніше стало відомо, що протягом минулої доби російські війська здійснили удари по Херсонщині, обстрілявши 35 населених пунктів області, внаслідок чого поранення дістали щонайменше дев’ятеро людей. Про це 15 травня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).