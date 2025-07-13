Понеділок, 14 Липня, 2025
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Військова розвідка: рф накопичує “Іскандери” і готує пуски

Денис Молотов
Денис Молотов
Військова розвідка: рф накопичує

Балістичні ракети Іскандер залишаються ключовим елементом ударного потенціалу рф. За оцінкою Головного управління розвідки України, станом на початок липня 2025 року арсенал росії налічує близько 250 ракет Іскандер-М та ще приблизно 50 одиниць KN-23 – північнокорейських аналогів цих ракет. Про це у суботу, 12 липня, повідомило видання LIGA.net із посиланням на ГУР МОУ.

☝️ Українська військова розвідка наголошує, що росія вже розгорнула понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів поблизу українського кордону. Ці установки здатні застосовувати як Іскандери, так і KN-23.

📢 «Припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США дещо ускладнить виявлення активності російських пускових установок. Проте зберігатиметься можливість отримання цієї інформації», – підкреслили в ГУР.

⚙️ Також у розвідці зазначили, що рф збільшила темпи виробництва балістичних ракет. Якщо раніше виготовляли 40 одиниць щомісяця, то тепер – уже 60.

💥 Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, упродовж травня-червня ворог здійснив 88 запусків ракет Іскандер-М і KN-23 по українських населених пунктах. ППО України знищила 23 із них. Також відомо, що ефективність перехоплення знижується через модернізацію російських ракет, яка ускладнює їхнє виявлення системами Patriot.

Водночас як повідомляє ГУР, у червні в результаті операції на території Брянської області рф українськими силами було знищено три пускові установки, які застосовувалися для атак на Україну.

☝️ Також нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України в розділі “Компоненти у зброї” порталу War&Sanctions опублікувало електронну компонентну базу та 3D-модель зі схематичним розташуванням складових ударного БПЛА Shahed-136 нової серії MS.

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