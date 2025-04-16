Четвер, 17 Квітня, 2025
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Ветеранам дадуть гроші на купівлю житла

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
На фото голова партії
Олена Шуляк

Цього року держава надасть кошти на купівлю житла для 1,6 тис. ветеранів з інвалідністю та для членів родин загиблих захисників і захисниць, які стоять на квартирному обліку в громадах, де проживають. Мова йде як про воїнів, які захищали Україну під час повномасштабної війни, так і тих, хто брав участь в АТО/ООС.

Про це зазначила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

У середньому на придбання однієї оселі, говорять у політичній силі, надаватимуть 2,5 млн грн, а загальний бюджет фінансування сягає майже 4 млрд грн. Така державна програма – не нова. Вона працювала й минулого року та дала змогу понад 4,5 тис. ветеранів отримати кошти для купівлі осель.

У партії “Слуга Народу” також нагадують, що держава надає компенсацію на оренду житла для ветеранів і військовослужбовців, які проходять реабілітацію далеко від свого дому; які втратили чи мають пошкоджене житло через війну; якщо їхнє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій. Сума – в межах 3-6 тис. грн залежно від міста: в Києві, Львові, Одесі це може бути 6 тис. грн, у містах обласного значення – 4 тис. грн і, відповідно, в інших селищах – це 3 тис. грн.

“Ветеранська політика перебуває в найголовнішому фокусі уваги Президента України Володимира Зеленського, Кабінету міністрів, Верховної Ради й нашої партії “Слуга Народу”. Коли людина йде на війну, вона залишає дуже багато – сім’ю, роботу, колектив, саме тому завдання держави допомогти ветеранам та ветеранкам після фронту знову повернутися максимально до того життя, яке вони мали. Для цього на всіх рівнях запущений цілий комплекс програм, як-от вищезгадані програми для купівлі та відбудови житла, для оренди помешкань, а також для започаткування чи розширення бізнесу, перекваліфікації, освіти, занять спортом, реабілітації та лікування. Влада постійно працює над тим, що наші ветерани та ветеранки отримали гідні умови для розвитку та добробуту”, – зазначає голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк.

У партії “Слуга Народу” також нагадують про ще один дієвий інструмент для розв’язання житлового питання. Це – державна програма іпотеки “єОселя”, на збільшенні доступності якої постійно наголошує команда партійців політсили.

Наприклад, не так давно переселенці отримали змогу брати в іпотеку житло віком до 10 років, а не до 3-х, як це було раніше. Це зміна, на якій особисто неодноразово наполягала голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк та яка дасть змогу придбати відносно недорогу нерухомість на вторинному ринку в регіонах, у тих містах і селищах, де нове житло не зводили давно. Але в політсилі вважають, що й цього недостатньо, саме тому партія продовжує виступати й за зменшення початкового внеску з 20% до 15% та, найголовніше, зниження іпотечної ставки з 7% до 3% насамперед для ветеранів. Уже понад 15 тис. українців отримали від держави таку пільгову іпотеку за весь час роботи програми.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, в “Дії” з’явився новий компонент державної програми “єВідновлення” – грошова компенсація для тих, хто планує відбудувати житло на власній земельній ділянці. Гроші можна витратити на будматеріали, будівельні роботи та розробку документації.

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