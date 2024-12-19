Верховна Рада ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК

Верховна Рада України підтримала рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які припинять свою діяльність з 2025 року. Про це в четвер, 19 грудня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

📢 «Верховна Рада прийняла в цілому про ліквідацію МСЕК із 2025 року», – написав Железняк, зазначивши, що за ✅ відповідний законопроєкт №12178 проголосували 259 народних депутатів.

Рішення стало відповіддю на серію корупційних скандалів, пов’язаних із діяльністю МСЕК. У рамках реформування системи оцінки інвалідності шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ, який ініціював ліквідацію цих комісій.

Функції МСЕК передадуть лікарням, де вже почали формувати експертні команди для оцінки повсякденного функціонування пацієнтів. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, у 286 медичних закладах створено 1348 таких команд, які будуть займатися оцінкою замість комісій МСЕК.

☝️ Нагадаємо, що Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає ліквідацію застарілої корупційної системи медико-соціальної експертизи (МСЕК). Раді пропонується замінити її ухвалою закону, який цифровізує систему оцінювання на базі провідних медичних закладів.