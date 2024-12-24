В уряді очікують на повернення до 50% чоловіків призовного віку в Україну

До 50% чоловіків призовного віку висловлюють готовність повернутися до України, навіть не чекаючи закінчення війни, за умови, що буде вирішено питання з бронюванням. Таку заяву зробив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов під час засідання комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

📢 «50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є», – наголосив Чернишов.

За словами міністра, у закордонних Хабах єдності (Unity Hub), які планується створити, будуть надавати послуги з працевлаштування в Україні. Також у них будуть сприяти розв’язанню питань із мобілізацією та військово-обліковими документами.

Чернишов представив концепцію нового Міністерства національної єдності України. Зокрема:

Буде створено Агентство національної єдності. Відкриються департаменти у країнах, де проживає найбільша кількість українців, передусім у Німеччині, Польщі та Чехії. У столицях цих держав планується запуск Хабів єдності (Unity Hub), які допомагатимуть українцям із соціально-економічними питаннями та поверненням до України. Розробляється законопроєкт про національну єдність та спеціальна цифрова платформа Unity App для взаємодії громадян із міністерством.



☝️ Нагадаємо, Олексій Чернишов був призначений на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності 3 грудня. Того ж дня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Також раніше шостий президент України Володимир Зеленський зазначав, що українці, які виїхали до Європи, поступово почнуть повертатися. Це станеться, коли європейські країни припинять надавати їм соціальну підтримку.