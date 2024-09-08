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В Україні змінено правила утримання російських полонених окупантів

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні змінено правила утримання російських полонених окупантів

Російські військовополонені окупанти, які утримуються в Україні, більше не матимуть можливості здійснювати телефонні дзвінки до своїх рідних з України. Про це повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини, під час виступу в ефірі телемарафону. Він пояснив, що наразі в Україні функціонують чотири спеціальні табори для полонених військових рф. Усі умови в них повністю відповідають вимогам Женевських конвенцій.

📢 «Ми розуміємо, що, на жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни …Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію рф», – сказав Лубінець.

Чиновник наголосив, що позиція Офісу омбудсмена залишалася чіткою: Женевські конвенції гарантують право на листування, але не на телефонні дзвінки.

Відтепер, за словами омбудсмена, російські полонені матимуть змогу тільки писати листи, тоді як право на телефонні розмови буде скасовано.

👉 Нагадаємо, раніше стало відомо про жорстокі вбивства українських військовополонених російськими злочинцями. Кадри розстрілу показав телеканал CNN. Перше відео було знято в серпні під Покровськом, а друге – у травні поблизу Роботиного.

📌 Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародної спільноти з закликом відреагувати на ці злочини.

📌 Також раніше було повідомлено, що Українські військові під час операції в Курській області раптом натрапили на неочікувані труднощі — занадто велику кількість полонених російських військових.

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