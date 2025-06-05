Колаборанта з Луганщини заочно засуджено до 10 років

На підставі доказів, зібраних Службою безпеки України, суд заочно виніс вирок мешканцю села Стельмахівка Сватівського району Луганської області, який у 2022 році організував фейковий «референдум» на тимчасово окупованій території. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Зловмисник добровільно запропонував свої послуги окупаційній адміністрації після захоплення північної частини Луганщини. Його призначили керівником так званого «відділу життєзабезпечення» в окупаційній владі Сватівського району.

У вересні 2022 року колаборант активно долучився до організації незаконного «волевиявлення». Він особисто відвідував будинки місцевих мешканців, маючи при собі списки виборців, бюлетені та переносну урну.

📢 «Під час псевдореферендуму він переконував жителів голосувати за приєднання Луганської області до російської федерації», — йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, чоловік складав поіменні списки тих, хто відмовився брати участь у фейковому голосуванні.

👉 Після звільнення Стельмахівки Луганської області українськими військовими на початку жовтня 2022 року, колаборант втік на територію, тимчасово підконтрольну окупантам.

На підставі зібраної доказової бази суд визнав його винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 — (вчинення умисних дії, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб ); ч. 5 ст. 111-1 — організація і проведення незаконного «референдуму» на тимчасово окупованій території.



📢 «Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна», — уточнили в СБУ.

Оскільки фігурант перебуває в розшуку, строк відбування покарання почне обраховуватись з моменту його затримання.

🔎 Оперативно-слідчі дії проводилися співробітниками ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала чергові факти співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганської області. Цього разу йдеться про двох колаборантів, які обіймають керівні посади в так званих «міністерствах» квазіреспубліки.