Четвер, 31 Липня, 2025
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Рада розгляне закон про зміни фінансування армії на 2025 рік

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада розгляне закон про зміни фінансування армії на 2025 рік

Верховна Рада України планує розглянути новий законопроєкт №13573, що передбачає суттєві зміни до державного бюджету на 2025 рік. Про це 31 липня у Facebook повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

☝️ За її словами, проєкт закону було зареєстровано після серії консультацій між керівництвом парламенту та представниками фракцій, які відбулись напередодні.

📌 Законопроєкт №13573 передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 мільярда гривень. Зокрема:

  • 115 млрд грн заплановано на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони;
  • 216 млрд грн — на закупівлю та виробництво озброєння, техніки та дронів;
  • решта коштів — на інші потреби армії.

📌 Також документ передбачає зміну порядку розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка набере чинності з 1 серпня 2025 року:

  • 60% направлятимуться Міністерству оборони на закупівлю дронів, зброї та техніки;
  • 30% — Державній службі спеціального зв’язку для придбання дронів;
  • 10% — безпосередньо на потреби бригад Збройних сил України.
📌 Фінансування цих змін планується забезпечити за рахунок:
  • додаткового розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 184,9 млрд грн;
  • перевиконання дохідної частини бюджету — 147,5 млрд грн;
  • скорочення витрат на обслуговування та погашення боргу — 76,3 млрд грн загалом.

📢 «Цей законопроєкт має вирішити критичну проблему серпневих виплат військовим, адже попередній законопроєкт №13439-3 наразі не може бути розглянутий», — підкреслила Підласа.

Тим часом як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела в парламенті, інший законопроєкт, який уже був ухвалений у першому читанні, наразі заблокований. Парламентські фракції не підтримують його з низки політичних причин.

📢 «Наприклад, група ‘Довіра’ вимагає підписання закону із соєвими правками, ‘Європейська Солідарність’ виступає проти вилучення 8 мільярдів гривень із бюджету Києва, а партія ‘Голос’ вимагає призначення голови митниці», — йдеться в матеріалі.

☝️ Нагадаємо, в українському бюджеті утворився значний дефіцит, через що зміни до головного фінансового документа мають бути ухвалені до вересня.

👉 Крім того, наприкінці червня уряд ухвалив рішення про збільшення загальних видатків на майже 450 мільярдів гривень.

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