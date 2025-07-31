Рада розгляне закон про зміни фінансування армії на 2025 рік

Верховна Рада України планує розглянути новий законопроєкт №13573, що передбачає суттєві зміни до державного бюджету на 2025 рік. Про це 31 липня у Facebook повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

☝️ За її словами, проєкт закону було зареєстровано після серії консультацій між керівництвом парламенту та представниками фракцій, які відбулись напередодні.

📌 Законопроєкт №13573 передбачає збільшення видатків на оборонний сектор на 412,3 мільярда гривень. Зокрема:

115 млрд грн заплановано на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони;

216 млрд грн — на закупівлю та виробництво озброєння, техніки та дронів;

решта коштів — на інші потреби армії.

📌 Також документ передбачає зміну порядку розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка набере чинності з 1 серпня 2025 року:

60% направлятимуться Міністерству оборони на закупівлю дронів, зброї та техніки;

30% — Державній службі спеціального зв’язку для придбання дронів;

10% — безпосередньо на потреби бригад Збройних сил України.

📌 Фінансування цих змін планується забезпечити за рахунок:

додаткового розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 184,9 млрд грн;

перевиконання дохідної частини бюджету — 147,5 млрд грн;

скорочення витрат на обслуговування та погашення боргу — 76,3 млрд грн загалом.

📢 «Цей законопроєкт має вирішити критичну проблему серпневих виплат військовим, адже попередній законопроєкт №13439-3 наразі не може бути розглянутий», — підкреслила Підласа.

Тим часом як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела в парламенті, інший законопроєкт, який уже був ухвалений у першому читанні, наразі заблокований. Парламентські фракції не підтримують його з низки політичних причин.

📢 «Наприклад, група ‘Довіра’ вимагає підписання закону із соєвими правками, ‘Європейська Солідарність’ виступає проти вилучення 8 мільярдів гривень із бюджету Києва, а партія ‘Голос’ вимагає призначення голови митниці», — йдеться в матеріалі.

☝️ Нагадаємо, в українському бюджеті утворився значний дефіцит, через що зміни до головного фінансового документа мають бути ухвалені до вересня.

👉 Крім того, наприкінці червня уряд ухвалив рішення про збільшення загальних видатків на майже 450 мільярдів гривень.