Четвер, 23 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Україні НБУ вдруге поспіль вирішив підвищити облікову ставку

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні НБУ вдруге поспіль вирішив підвищити облікову ставку

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. В установі пояснили це зростанням інфляції, яка за підсумками 2024 року досягла 12%. Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора у четвер, 23 січня.

📢 «Це рішення спрямоване на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду і поступове сповільнення інфляції до цілі 5%», – зазначено у повідомленні.

У Нацбанку припускають, що для стабілізації ситуації може знадобитися подальше посилення відсоткової політики. У оновленому макропрогнозі регулятора йдеться про можливе чергове підвищення облікової ставки для стримування інфляційних процесів.

📢 «НБУ, ймовірно, продовжить посилення відсоткової політики на найближчих засіданнях правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань», – йдеться у заяві.

📈 Разом із підвищенням облікової ставки зросли й інші показники. Зокрема, ставки за депозитними сертифікатами овернайт збільшено до 14,5%, тримісячними депозитними сертифікатами – до 17%, а кредити рефінансування тепер надаватимуться під 17,5%.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року НБУ втретє поспіль залишив облікову ставку на рівні 13%. Також регулятор заявляв про наміри зберігати її незмінною до літа 2025 року. Однак у грудні регулятор несподівано підвищив ставку до 13,5%.

В Україні НБУ вдруге поспіль вирішив підвищити облікову ставку

📌 Облікова ставка – важливий показник, що визначає вартість грошей в економіці. Її значення впливає на умови кредитування. За цією ставкою Нацбанк надає фінансові ресурси комерційним банкам, які, у свою чергу, кредитують бізнес і населення. Підвищення облікової ставки сигналізує про зростання інфляції та уповільнення економічного зростання в державі.

Попередня стаття
Російські загарбники вчинили розстріл полонених бійців ЗСУ
Наступна стаття
Примусаова евакуація в Куп’янському районі: розширено зону
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У СтратКомі спростували заяву Безуглої про “мільйонні генеральські премії”

ПОДІЇ

Примусаова евакуація в Куп’янському районі: розширено зону

ВАЖЛИВО

Кабмін збільшив термін дії відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів

ВЛАДА

Трамп готовий знижувати ціни на нафту для звершення війни в Україні

ПОЛІТИКА

Індія активно відмовляється від нафти з рф: санкції в дії

ЕКОНОМІКА

Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН запевнили, що законодавчо такого не передбачається

ПОДІЇ

Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами

ПОДІЇ

Росіяни завдали удару авіабомбою ФАБ-250 по Краматорську

ВІЙНА

У кремлі повідомили, що Трамп їх не лякає: нічного нового

ПОЛІТИКА

Російські загарбники вчинили розстріл полонених бійців ЗСУ

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип