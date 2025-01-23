В Україні НБУ вдруге поспіль вирішив підвищити облікову ставку

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. В установі пояснили це зростанням інфляції, яка за підсумками 2024 року досягла 12%. Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора у четвер, 23 січня.

📢 «Це рішення спрямоване на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду і поступове сповільнення інфляції до цілі 5%», – зазначено у повідомленні.

У Нацбанку припускають, що для стабілізації ситуації може знадобитися подальше посилення відсоткової політики. У оновленому макропрогнозі регулятора йдеться про можливе чергове підвищення облікової ставки для стримування інфляційних процесів.

📢 «НБУ, ймовірно, продовжить посилення відсоткової політики на найближчих засіданнях правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань», – йдеться у заяві.

📈 Разом із підвищенням облікової ставки зросли й інші показники. Зокрема, ставки за депозитними сертифікатами овернайт збільшено до 14,5%, тримісячними депозитними сертифікатами – до 17%, а кредити рефінансування тепер надаватимуться під 17,5%.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року НБУ втретє поспіль залишив облікову ставку на рівні 13%. Також регулятор заявляв про наміри зберігати її незмінною до літа 2025 року. Однак у грудні регулятор несподівано підвищив ставку до 13,5%.

📌 Облікова ставка – важливий показник, що визначає вартість грошей в економіці. Її значення впливає на умови кредитування. За цією ставкою Нацбанк надає фінансові ресурси комерційним банкам, які, у свою чергу, кредитують бізнес і населення. Підвищення облікової ставки сигналізує про зростання інфляції та уповільнення економічного зростання в державі.