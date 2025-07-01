Вівторок, 1 Липня, 2025
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В Україні набув чинності новий європейський стандарт напруги

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні набув чинності новий європейський стандарт напруги

З 1 липня 2025 року в Україні офіційно діє європейський стандарт напруги 230/400 В. Відповідне рішення закріплене у постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Документ передбачає зміни до Кодексу системи розподілу, які впроваджують європейські принципи щодо визначення якості електропостачання. Згідно з новими вимогами, номінальна напруга становитиме 230/400 В з допустимим діапазоном коливань у межах 10% — від 207 до 253 В.

📢 «Перехід на євростандарт дозволить забезпечити стабільну напругу в мережі. Це в свою чергу зменшить ризик пошкодження побутових приладів і знизить потребу в додаткових захисних пристроях — таких як стабілізатори», — наголошують у НКРЕКП.

☝️ Також очікується позитивний вплив на енергоефективність: електроприлади працюватимуть у більш збалансованому режимі, без перевантажень та втрат потужності.

У регуляторі додають, що абсолютна більшість побутової техніки, присутньої на українському ринку, вже давно розрахована на стандарт ЄС. Тож, зміни не потребуватимуть жодних додаткових дій від споживачів.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» заявляли про профіцит електроенергії в літній період — у межах 300–2000 МВт щогодини, що дає змогу уникати масштабних відключень.

  • Також раніше Кабінет Міністрів України продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО). Вони покладені на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Відповідне рішення продовжує чинність регулювання до 31 жовтня цього року без змін у тарифах для населення.
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