В ТЦК прокоментували «рейд» після концерту «Океану Ельзи»

Київський міський ТЦК та СП повідомив, що заходи з оповіщення та перевірки військово-облікових документів проводяться постійно з моменту набуття чинності закону про мобілізацію. У відповідь на запит Укрінформу, представники ТЦК зазначили, що перевірка біля Палацу спорту після концерту “Океану Ельзи” була частиною цих заходів.

📢 «Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було», — заявили у пресслужбі.

📌 Подія відбулася в п’ятницю ввечері, 11 жовтня. Після концерту популярного гурту “Океану Ельзи” співробітники ТЦК провели рейд з перевіркою документів, у тому числі біля Палацу спорту. Деяких чоловіків із проблемами в документах було доставлено до ТЦК, а іншим вручили повістки для уточнення інформації.

📌 Наступного дня, 12 жовтня, представники гурту “Океан Ельзи” заявили, що не були поінформовані про заплановані перевірки ТЦК на концерті.

👉 Також нагадаємо, що фронтмен “Океану Ельзи” Святослав Вакарчук прокоментував ситуацію біля Палацу спорту в Києві після ювілейного концерту. Він також підкреслив важливість підтримки від слухачів протягом тридцяти років існування гурту та висловив вдячність усім шанувальникам.