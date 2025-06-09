Орландо Блум знову підтримав Україну на прем’єрі у Лондоні

Голлівудський актор Орландо Блум, який неодноразово демонстрував солідарність з українським народом, знову публічно висловив свою підтримку.

Так, 4 червня у Лондоні він взяв участь у прем’єрі фільму Глибоке прикриття (Deep Cover), що відбувалася в межах фестивалю SXSW London. Перед камерами актор з’явився зі срібним браслетом UNBROKEN на зап’ясті.

☝️ Цей аксесуар є не лише прикрасою, а й потужним символом стійкості та надії українських воїнів. Браслет під назвою «Рукостискання», створений львівським Центром UNBROKEN у співпраці з ювелірним брендом Kochut. Прикраса уособлює єднання біологічної та біонічної руки — образ, натхнений історіями українських ветеранів, що проходять реабілітацію після поранень.

📸 Фото з Блумом миттєво поширилися мережею. Браслет також було помічено під час ефіру BBC One Show. У Центрі UNBROKEN Ukraine подякували акторові на сторінці у Facebook:

📢 «Цей момент – видимий знак солідарності з Україною, її героями та всіма, хто бореться і відновлюється. Дякуємо, Орландо, за те, що носиш наш символ і допомагаєш Україні звучати гучніше».

Блум підтримує Україну вже багато років. Ще до повномасштабного вторгнення він висловлював солідарність, а після його початку активно закликав світ допомагати.

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Зокрема, відомий актор відвідував українських біженців у Молдові, а в березні 2023 року приїздив до України, де зустрівся з дітьми, побував у реабілітаційних центрах і провів зустріч із Президентом Володимиром Зеленським.

☝️ Також нагадаємо, що відомий американський актор Міша Коллінз відреагував на резонансні висловлювання, що прозвучали під час бурхливого обговорення війни у Білому домі за участі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Джей Ді Венса.