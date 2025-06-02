Понеділок, 2 Червня, 2025
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В НАТО повинні бути готові до бою з рф вже зараз – Генерал ФРН

Денис Молотов
Денис Молотов
В НАТО повинні бути готові до бою з рф вже зараз – Генерал ФРН

Країни-члени НАТО мають терміново посилити свої оборонні потужності. Усі повинні бути готовими до можливого воєнного нападу з боку росії вже в найближчі роки. Про це 1 червня заявив начальник Генерального штабу збройних сил Німеччини генерал Карстен Бройєр, інформує BBC.

За його словами, росія щороку випускає близько 1 500 основних бойових танків та формує нові військові структури, орієнтовані на конфлікт із Заходом:

📢 «Не всі танки йдуть на фронт в Україну. Частина з них надходить у резерв і нові структури, спрямовані проти НАТО».

Бройєр також зазначив, що протягом 2024 року росія виготовила 4 мільйони 152-мм артилерійських снарядів, з яких лише частина призначена для використання в Україні. Решта накопичується на складах, ймовірно — для можливого вторгнення до країн Балтії.

📢 «Аналітики вказують на можливу загрозу у 2029 році. Але жодних гарантій, що це не станеться раніше, не існує. Ми повинні бути готові до бою вже зараз», — наголосив він.

Особливо вразливою ділянкою генерал вважає Сувальський коридор — вузьку смугу території між Польщею та Литвою, яка межує з Калінінградською областю росії та Білоруссю.

📢 «Коли ти перебуваєш у Балтії, справді відчуваєш напругу. Естонці кажуть, що вже бачать полум’я і чують запах диму», — додав Бройєр.

Він переконаний, що для кремля війна в Україні — лише один елемент ширшої конфронтації з НАТО. Свідченням цього є атаки на підводні кабелі в Балтійському морі, кібератаки на західну інфраструктуру та розвідувальні польоти дронів над країнами ЄС.

📢 «Час діяти настав. Кожна країна НАТО має збільшити інвестиції в оборону, щоб зміцнити стримування і бути здатною захищати себе», — закликав генерал.

☝️ Також нагадаємо, що Велика Британія розпочинає масштабну модернізацію свого військово-морського флоту, зокрема — планує побудувати 12 нових ударних атомних підводних човнів. Йдеться про стратегічний крок у межах підготовки до потенційного збройного конфлікту з росією.

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