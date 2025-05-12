Стало відомо, що росія та В’єтнам домовилися про початок переговорів щодо будівництва атомних електростанцій на території В’єтнаму. А також про підготовку відповідної угоди. Про це повідомляє Reuters із посиланням на спільну заяву сторін після візиту президента В’єтнаму То Лама до москви.

Як зазначає агентство, В’єтнам офіційно повернувся до реалізації планів з розвитку ядерної енергетики, які були відкладені майже на десятиліття. Попередньо ці проєкти були зупинені з економічних і політичних міркувань.

📢 «Уряд В’єтнаму розраховує ввести в експлуатацію атомні електростанції загальною потужністю до 6,4 ГВт у період між 2030 і 2035 роками», — йдеться в повідомленні, яке цитує Reuters.

Офіційний Ханой ще на початку 2025 року заявляв про намір розпочати перемовини з низкою іноземних партнерів щодо реалізації ядерних проєктів. Серед потенційних учасників — росія, Японія, Південна Корея, Франція та США.

📢 У спільній заяві москви та Ханоя також зазначено, що сторони мають намір «розвивати співпрацю у сфері нафтогазової промисловості, включно з поставками російської нафти та зрідженого природного газу до В’єтнаму».

Додатково росія і В’єтнам домовилися про створення умов для нарощування присутності енергетичних компаній обох країн на взаємних територіях.

Тим часом Reuters нагадує, що раніше повідомлялося про спільні плани росії та Китаю щодо спорудження атомної електростанції на Місяці. Це планувалось в межах створення Міжнародної місячної дослідницької станції. Енергозабезпечення місячної бази також мають підсилити великі сонячні батареї.

📌 Варто зазначити, що в червні минулого року російський диктатор володимир путін вже здійснював офіційний візит до В’єтнаму, що, як вважають аналітики, створило основу для нинішніх домовленостей.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що шостий президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору володимиру путіну особисту зустріч у Стамбулі для переговорів про припинення вогню. Зеленський фактично взяв ініціативу в дипломатичному процесі, повідомляють ЗМІ.