Уряд забрав спецдозволи на стратегічні родовища у структур Фірташа

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити дію спеціальних дозволів на користування титановими родовищами, які були видані компаніям, пов’язаним із бізнесменом Дмитром Фірташем. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у вівторок, 10 березня.

📢 «Уряд повернув державі стратегічні природні активи. Спеціальні дозволи на користування Малишевським родовищем у Дніпропетровській області, а також родовищами Валки-Гацківське та Межирічне у Житомирській області припинені з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника – Дмитра Фірташа», – йдеться у повідомленні.

За словами глави уряду, після цього рішення Кабмін відніс ці титанові родовища до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими можуть надаватися через відкриті електронні аукціони.

☝️ Уряд вважає, що такий підхід дозволить залучити добросовісних інвесторів та забезпечити розвиток видобутку на конкурентних і прозорих умовах.

Тепер у Кабміні очікують ініціативи від бізнесу, який зможе отримати право користування цими титановими родовищами через механізм відкритих аукціонів.

Паралельно Державна служба геології та надр України проводить перевірку так званих «сплячих» спеціальних дозволів на користування стратегічними корисними копалинами.

Загалом йдеться про 38 спецдозволів, і найближчим часом очікуються результати цієї перевірки.

Нагадаємо, у січні Україна обрала інвестора для літієвого родовища Добра у Кіровоградській області.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Її акціонерами є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що право на видобуток літію з родовища Добра отримали інвестори, серед яких є мільярдер Рональд Лаудер. Його називають другом президента США Дональда Трампа.