Уряд забрав спецдозволи на стратегічні родовища у структур Фірташа

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинити дію спеціальних дозволів на користування титановими родовищами, які були видані компаніям, пов’язаним із бізнесменом Дмитром Фірташем. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у вівторок, 10 березня.

📢 «Уряд повернув державі стратегічні природні активи. Спеціальні дозволи на користування Малишевським родовищем у Дніпропетровській області, а також родовищами Валки-Гацківське та Межирічне у Житомирській області припинені з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника – Дмитра Фірташа», – йдеться у повідомленні.

За словами глави уряду, після цього рішення Кабмін відніс ці титанові родовища до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на користування якими можуть надаватися через відкриті електронні аукціони.

☝️ Уряд вважає, що такий підхід дозволить залучити добросовісних інвесторів та забезпечити розвиток видобутку на конкурентних і прозорих умовах.

Тепер у Кабміні очікують ініціативи від бізнесу, який зможе отримати право користування цими титановими родовищами через механізм відкритих аукціонів.

Уряд забрав спецдозволи на стратегічні родовища у структур Фірташа 01
Фото: офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки / Telegram / 10.03.2026

Паралельно Державна служба геології та надр України проводить перевірку так званих «сплячих» спеціальних дозволів на користування стратегічними корисними копалинами.

Загалом йдеться про 38 спецдозволів, і найближчим часом очікуються результати цієї перевірки.

Нагадаємо, у січні Україна обрала інвестора для літієвого родовища Добра у Кіровоградській області.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Її акціонерами є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що право на видобуток літію з родовища Добра отримали інвестори, серед яких є мільярдер Рональд Лаудер. Його називають другом президента США Дональда Трампа.

