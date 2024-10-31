Україну не змусять відмовитись від своїх територій – Зеленський

Україна не відмовиться від своїх конституційних територій, незалежно від того, як складуться вибори у США і яким буде рівень подальшої підтримки Києва. Однак, у разі послаблення допомоги з боку союзників українська перемога стане малоймовірною. Про це зазначив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS у четвер, 31 жовтня.

За словами Зеленського, «новий президент США може або посилити підтримку України, або послабити її».

📢 «Послаблення підтримки України дасть можливість росії більше окупувати нас. Послаблення підтримки України не дасть нам можливості перемогти в цій війні. І це правда», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна не розглядає та не говорить про компроміси щодо своїх територій. Але, допускає, що «можуть бути ті чи інші дипломатичні шляхи», які залежать від політики США та їхнього «бажання реально закінчити війну швидко».

Зеленський зауважив, що у випадку перемоги Дональда Трампа, який відомий як “людина діла”, можливі сценарії швидкого завершення конфлікту. Проте, якщо експрезидент США спробує примусити Україну до поступок на користь росії, такий сценарій, на думку Зеленського, малоймовірний.

📢 «Якщо Трамп захоче в разі його перемоги просто примусити Україну віддати все і щоб у такий спосіб домовитися з Росією, я не думаю, що сьогодні це можливо», – додав Зеленський.

Також шостий президент України підкреслив, що Київ не визнає анексовані території частиною росії. Відтак буде й надалі, незалежно від політичних змін у США або продовження влади володимира путіна.

📢 «Україна в будь-якому разі не має конституційного права відмовлятися від своїх законних державних територій, і тому юридично це просто неможливо, хоч би що там путін вигадував», – пояснив Зеленський.

Окремо Зеленський згадав про військову операцію України у Курській області рф, наголосивши, що це не має на меті окупацію.

📢 «Ми нічого не окупували – ми зробили буферну зону, ту, яку вони хотіли в цьому напрямку зробити проти нас… Ми не збираємося там жити, ми не збираємося захоплювати їхні території – нас це не цікавить. Нас цікавить повернення наших територій. І якщо при закінченні війни, при дипломатичних кроках або при сьогоднішніх тактичних військових кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна розгляне можливість постачання Україні летальної зброї у разі подальшої військової співпраці між росією та КНДР. Він рішуче наголосив, що “не сидітиме склавши руки”.