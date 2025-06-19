Українська ППО збила більшість із 104 дронів, випущених рф

У ніч на середу, 19 червня, Україна зазнала чергової повітряної атаки із застосуванням безпілотників з боку росії. Ворог випустив 104 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори інших типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що силам протиповітряної оборони вдалося знищити 88 ворожих дронів.

📢 «Станом на 08:30 ранку, протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed та інших. Вогневими засобами знищено 40 апаратів. Ще 48 — локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У відбитті атаки брали участь сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та інші складові Сил оборони України.

Атака охопила майже всю територію країни: дрони фіксувалися у північних, східних, південних та центральних регіонах.

☝️Навіть попри ефективну роботу ППО, були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу у шести різних локаціях. Деталі щодо характеру руйнувань чи можливих жертв уточнюються.

📢 «Ця масована атака ще раз демонструє, що росія не полишає спроб завдати ударів по критичній інфраструктурі та мирних містах України», — зазначили у Повітряних силах.

☝️ Нагадаємо, що внаслідок попередньої дронової атаки російських військ на Дніпропетровщину постраждали щонайменше п’ятеро людей. Серед них — 11-річний хлопчик, якого було госпіталізовано. Один із поранених, 59-річний чоловік, помер у лікарні від численних поранень та опіків.