П’ятниця, 20 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Українська ППО збила більшість із 104 дронів, випущених рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Українська ППО збила більшість із 104 дронів, випущених рф

У ніч на середу, 19 червня, Україна зазнала чергової повітряної атаки із застосуванням безпілотників з боку росії. Ворог випустив 104 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори інших типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, зазначивши, що силам протиповітряної оборони вдалося знищити 88 ворожих дронів.

📢 «Станом на 08:30 ранку, протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed та інших. Вогневими засобами знищено 40 апаратів. Ще 48 — локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Українська ППО збила більшість із 104 дронів, випущених рфУ відбитті атаки брали участь сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та інші складові Сил оборони України.

Атака охопила майже всю територію країни: дрони фіксувалися у північних, східних, південних та центральних регіонах.

☝️Навіть попри ефективну роботу ППО, були зафіксовані влучання засобів повітряного нападу у шести різних локаціях. Деталі щодо характеру руйнувань чи можливих жертв уточнюються.

📢 «Ця масована атака ще раз демонструє, що росія не полишає спроб завдати ударів по критичній інфраструктурі та мирних містах України», — зазначили у Повітряних силах.

☝️ Нагадаємо, що внаслідок попередньої дронової атаки російських військ на Дніпропетровщину постраждали щонайменше п’ятеро людей. Серед них — 11-річний хлопчик, якого було госпіталізовано. Один із поранених, 59-річний чоловік, помер у лікарні від численних поранень та опіків.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

росія атакувала Харків: півсотні авто понівечено, є постраждалі

ВАЖЛИВО

Нідерланди офіційно визнали депортацію кримських татар геноцидом

ПОЛІТИКА

В ISW пояснили, на що робить ставку путін у війні проти України

ПОДІЇ

133 бойових зіткнень за добу: у Генштабі ЗСУ розкрили деталі атак ворога

ПОДІЇ

Холодна війна повертається: ядерні держави посилюють свої арсенали – SIPRI

ПОДІЇ

Україна провела черговий обмін військовополоненими з рф

ВАЖЛИВО

Ексслужбовицю з Луганщини засуджено до 10 років

КРИМІНАЛ

Ізраїль має запасний план дій, якщо США не стануть бити по Ірану

ПОЛІТИКА

Імпортозаміщення в авіаційній галузі: фахівці назвали головні виклики

ПОДІЇ

росія атакувала Нікополь і Самарівський район: є жертви

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"