Україна відбила чергову дронову атаку з трьох напрямків

У ніч проти середи, 17 липня, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на територію України із застосуванням 64 ударних дронів типу «Shahed», а також дронів-імітацій різних типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

💥 Атаки відбувалися з трьох напрямків – російських Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська. Основний вектор удару був спрямований на Дніпропетровську область.

Для протидії повітряній загрозі були залучені сили авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та безпілотні системи.

💢 Станом на 08:30 протиповітряна оборона знищила 36 ворожих дронів, переважно над північними й східними регіонами країни. Також зафіксовано подавлення або локаційну втрату п’яти дронів-імітацій. Разом із цим, повідомлено про влучання 23 безпілотників у п’яти різних локаціях.

👉 Напередодні вночі, 16 липня, росіяни також обстріляли Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та сотнями дронів. Основні удари тоді прийшлися на Кривий Ріг, Харків та Вінницю.

Окупанти застосували 400 ударних БпЛА типу «Shahed» та дронів-імітацій. Повітряна оборона збила 198 дронів, а ще 145 вдалося нейтралізувати за допомогою засобів РЕБ.