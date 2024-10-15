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ВЛАДА

Ухвалено законопроєкт про вилучення землі для будівництва фортифікаційних споруд

Денис Молотов
Денис Молотов
Ухвалено законопроєкт про вилучення землі для будівництва фортифікаційних споруд

Кабінетом міністрів України було ухвалено законопроєкт, який передбачає тимчасове примусове позбавлення права користування земельними ділянками під час дії воєнного стану. Цей крок необхідний для будівництва та підтримки інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Про це 15 жовтня повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом передбачено зміни до Земельного кодексу України та низки інших законів. Зокрема, «Про правовий режим воєнного стану» та «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного чи надзвичайного стану».

Ці зміни вводять можливість примусового тимчасового позбавлення власників і землекористувачів права користування земельними ділянками або їх частинами, що перебувають у приватній власності, для військових потреб. Тимчасове позбавлення права може бути скасоване після завершення воєнного стану або шляхом викупу чи примусового відчуження ділянки або її частини.

Крім того, передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою. Законопроєкт регулює порядок складання актів про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою, а також механізми та порядок прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або про її викуп.

📌 Раніше стало відомо, що уряд повністю виділив кошти на будівництво фортифікаційних споруд. Проте терміни й деталі цього будівництва залишаються секретними.

👉 Нагадаємо, що в понеділок, 14 жовтня, на засіданні Верховної Ради депутати не підтримали постанову, яка мала заблокувати закон про підвищення податків, ухвалений раніше 10 жовтня. За це рішення проголосували лише 64 народні депутати.

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