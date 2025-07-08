Удари по Херсонщині з дронів: лікарі рятують постраждалих

У ніч на 7 липня та вранці 8 липня війська рф здійснили удари по Херсонщині з використанням безпілотників. Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок атак зазнали руйнувань приватні будинки, пошкоджено покрівлі, вибито вікна й двері. Окупанти навмисно цілили по мирному населенню, скидаючи вибухові пристрої з дронів.

🚨 На місці чергових атак тривають аварійно-рятувальні роботи, потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

☝️ Серед зафіксованих постраждалих:

🕛 Корабельний район Херсона : до лікарні звернувся 53-річний чоловік з вибуховою травмою та уламковим пораненням плеча.

: до лікарні звернувся з вибуховою травмою та уламковим пораненням плеча. 🕓 Близько 4:20 — 32-річний і 34-річний чоловіки дістали вибухові травми. Один з них госпіталізований, інший лікується амбулаторно.

— дістали вибухові травми. Один з них госпіталізований, інший лікується амбулаторно. 🕔 Близько 5:10 — жінка 1960 року народження зазнала тяжких поранень. У неї вибухова травма, поранення живота й ніг. Лікарі борються за її життя.

— зазнала тяжких поранень. У неї вибухова травма, поранення живота й ніг. Лікарі борються за її життя. 🕣 О 08:30 — удар дрона по цивільному авто в центрі Херсона. Постраждали 51-річна жінка та 50-річний чоловік , обох госпіталізовано.

— удар дрона по цивільному авто в центрі Херсона. Постраждали та , обох госпіталізовано. 🕘 О 09:00 — 64-річний херсонець отримав уламкові поранення ніг. Медики проводять обстеження.

🕘 — отримав уламкові поранення ніг. Медики проводять обстеження. 🕤 О 09:30 — до лікарні потрапила 69-річна жінка з вибуховою травмою ноги.

— до лікарні потрапила з вибуховою травмою ноги. 🕥 О 09:40 — Новокаїри Милівської громади зазнали масованого артобстрілу. Внаслідок ворожого удару загорілася будівля школи. Постраждалих не зафіксовано.

— зазнали масованого артобстрілу. Внаслідок ворожого удару загорілася будівля школи. Постраждалих не зафіксовано. 🕦 О 09:50 — дрон влучив у цивільних поблизу магазину в центрі Херсона. Постраждали жінки 54 і 50 років та 75-річний чоловік . Їх госпіталізували з вибуховими травмами.

— дрон влучив у цивільних поблизу магазину в центрі Херсона. Постраждали та . Їх госпіталізували з вибуховими травмами. Пізніше звернулася ще одна постраждала — 76-річна жінка, яка також отримала вибухову травму.

Медичні служби продовжують надавати допомогу всім потерпілим, а слідчі органи фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

☝️ Також нагадаємо, що У ніч із 7 на 8 липня дрони атакували Миколаїв та населені пункти області. Вибухи пролунали в місті, а також за його межами — внаслідок ударів по Веснянській громаді було поранено місцевого жителя.