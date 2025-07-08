Вівторок, 8 Липня, 2025
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Удари по Херсонщині з дронів: лікарі рятують постраждалих

Денис Молотов
Денис Молотов
Удари по Херсонщині з дронів: лікарі рятують постраждалих

У ніч на 7 липня та вранці 8 липня війська рф здійснили удари по Херсонщині з використанням безпілотників. Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок атак зазнали руйнувань приватні будинки, пошкоджено покрівлі, вибито вікна й двері. Окупанти навмисно цілили по мирному населенню, скидаючи вибухові пристрої з дронів.

🚨 На місці чергових атак тривають аварійно-рятувальні роботи, потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

☝️ Серед зафіксованих постраждалих:
  • 🕛 Корабельний район Херсона: до лікарні звернувся 53-річний чоловік з вибуховою травмою та уламковим пораненням плеча.
  • 🕓 Близько 4:2032-річний і 34-річний чоловіки дістали вибухові травми. Один з них госпіталізований, інший лікується амбулаторно.
  • 🕔 Близько 5:10жінка 1960 року народження зазнала тяжких поранень. У неї вибухова травма, поранення живота й ніг. Лікарі борються за її життя.
  • 🕣 О 08:30 — удар дрона по цивільному авто в центрі Херсона. Постраждали 51-річна жінка та 50-річний чоловік, обох госпіталізовано.
  • Удари по Херсонщині з дронів: лікарі рятують постраждалих🕘 О 09:0064-річний херсонець отримав уламкові поранення ніг. Медики проводять обстеження.
  • 🕤 О 09:30 — до лікарні потрапила 69-річна жінка з вибуховою травмою ноги.
  • 🕥 О 09:40Новокаїри Милівської громади зазнали масованого артобстрілу. Внаслідок ворожого удару загорілася будівля школи. Постраждалих не зафіксовано.
  • 🕦 О 09:50 — дрон влучив у цивільних поблизу магазину в центрі Херсона. Постраждали жінки 54 і 50 років та 75-річний чоловік. Їх госпіталізували з вибуховими травмами.
  •  Пізніше звернулася ще одна постраждала — 76-річна жінка, яка також отримала вибухову травму.

Медичні служби продовжують надавати допомогу всім потерпілим, а слідчі органи фіксують наслідки чергового воєнного злочину рф.

☝️ Також нагадаємо, що У ніч із 7 на 8 липня дрони атакували Миколаїв та населені пункти області. Вибухи пролунали в місті, а також за його межами — внаслідок ударів по Веснянській громаді було поранено місцевого жителя.

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