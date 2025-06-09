Удар по заводу в Чебоксарах: ЗСУ уразили об’єкт ВПК рф

У ніч на понеділок, 9 червня, українські військові завдали удару по об’єкту військово-промислового комплексу (ВПК) російської федерації. На ньому російські загарбники виготовляли навігаційні антени для ударних безпілотників «Шахед». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

📢 «Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили потужності АТ ВНІІР-Прогрес ТОВ АБС Електро, що у місті Чєбоксари на території Чуваської республіки, рф», — зазначається в офіційному повідомленні.

☝️ Удар був спрямований на підприємство, яке спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання для високоточного озброєння. Зокрема, йдеться про адаптивні антени типу «Комета», що застосовуються в дронах-камікадзе «Шахед», уніфікованих модулях планування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), а також в інших типах озброєння.

✅ Генштаб підтвердив ураження ворожого об’єкта щонайменше двома безпілотниками, внаслідок чого на підприємстві виникла масштабна пожежа. Остаточні результати операції ще уточнюються.

🛑 Паралельно в чотирьох російських містах – Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові – було зафіксовано запровадження тимчасових обмежень на роботу аеропортів у рамках плану «Ковьор».

📌 Нагадаємо, в нічну пору в Чебоксарах пролунали вибухи, про що повідомляли російські Telegram-канали. За їхніми даними, йшлося про атаку безпілотників по місцевому заводу електрообладнання.

👉 Також раніше Головне управління розвідки Міноборони України 9 червня опублікувало технічний розбір новітнього ударного російського безпілотника V2U. Його армія рф активно використовує на Сумському напрямку.