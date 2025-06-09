ГУР розповіло про характеристики російського дрона V2U

Головне управління розвідки Міноборони України 9 червня опублікувало технічний розбір новітнього ударного російського безпілотника V2U. Його армія рф активно використовує на Сумському напрямку. Про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.

📢 «Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту», — наголосили в розвідці.

☝️ Центральною складовою обчислювальної системи є китайський мінікомп’ютер Leetop A203, у якому використовується високошвидкісна збірка на базі американського процесора NVIDIA Jetson Orin.

Розвідники зазначають, що дрон V2U має лише один GPS-модуль, що може свідчити про відмову від класичної супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою «комп’ютерного зору». Дрон орієнтується за зображеннями з камери, які співвідносить із заздалегідь завантаженими фото місцевості.

📡 Для дистанційного керування у форматі FPV використовується LTE-зв’язок. У дроні встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-oem11, що працює через SIM-картку одного з українських операторів. Хоча пристрій маркований як російський, його елементна база має китайське походження.

Серед іншого, дрон V2U зібраний із переважно іноземних компонентів: китайських двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, SSD-накопичувача, далекоміра, контролерів обертів і акумуляторів. Також встановлено японський сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity і згаданий модуль Jetson Orin.

📢 «Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin», – розповіли розвідники.

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☝️ Нагадаємо, ввечері 8 червня росія здійснила масовану атаку дронами по Сумській області. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін зазначив, що настільки потужного удару регіон ще не переживав.

За даними розвідки, росія планує у 2025 році разом із Китаєм виготовити 2 мільйони FPV-дронів, а також по 30 тисяч дронів-обманок і далекобійних БпЛА для продовження війни проти України.

👉 Також відомо, що пожежа на території нафтобази «Кристал» у місті Енгельс, що в Саратовській області на росії, триває вже третю добу після ймовірної атаки українських безпілотників.