П’ятниця, 27 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росіяни атакували Нікопольський район FPV-дронами

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували Нікопольський район FPV-дронами

У ніч проти 27 червня російська армія завдала ударів FPV-дронами по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

📢 «Тривали атаки на Нікопольщину. Агресор бив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами. Постраждали четверо людей», — йдеться у заяві голови ОВА.

☝️ За його словами, всім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу. Про стан поранених не уточнюється.

Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження низки об’єктів: амбулаторії, адміністративної будівлі, кількох багатоквартирних житлових будинків, магазину, території ринку, приватного транспорту та лінії електропередач.

Водночас українські сили протиповітряної оборони (ППО) на території Дніпропетровщини вночі знищили дві ворожі ракети та п’ять безпілотників, уточнив Лисак.

📌 Крім того стало відомо про зростання кількості жертв серед цивільного населення після ракетного удару по Дніпру, здійсненого 24 червня. За останніми даними, загинула 21 людина.

📢 «24 червня Дніпро пережив одну з найтрагічніших атак за останній час. Кількість загиблих у місті зросла до 21. Ще 2 людей загинуло у Самарі. Загалом – понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти», – йдеться у повідомленні очільника області.

  • Також нагадаємо, що внаслідок нещодавніх російських атак по Нікопольському та Самарівському районах області поранень зазнали п’ятеро людей.
  • Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України. У ніч проти 27 червня під ударом опинилося Запоріжжя.
  • Раніше волонтери повідомляли про евакуацію 52 людей, серед яких було 17 дітей, із населених пунктів Межівської та Маломихайлівської громад через загрозу обстрілів.
- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Комбат ЗСУ під слідством через нарахування фіктивних «бойових»

КРИМІНАЛ

Київ синхронізує санкційний тиск із Заходом

ВЛАДА

росія атакувала енергетичну інфраструктуру Херсонщини

ВІЙНА

Удар по Самару: росіяни вбили п’ятьох людей, оголошено жалобу

ВІЙНА

США не виключають інвестицій у ядерну інфраструктуру Ірану – ЗМІ

ПОЛІТИКА

“Орєшнік” та “шахед” з ШІ й камерою: у Києві показали збиті безпілотники рф

ПОДІЇ

Викрито розкрадання в Укрзалізниці на 15 млн грн

КРИМІНАЛ

Обшуки у справі Гусакова: перевіряють банківські картки та криптовалюту

КРИМІНАЛ

Один загиблий і четверо поранених: наслідки обстрілу Харківщини

ВІЙНА

НАБУ наполягає на відстороненні Чернишова від посади

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"