Росіяни атакували Нікопольський район FPV-дронами

У ніч проти 27 червня російська армія завдала ударів FPV-дронами по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

📢 «Тривали атаки на Нікопольщину. Агресор бив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами. Постраждали четверо людей», — йдеться у заяві голови ОВА.

☝️ За його словами, всім постраждалим наразі надають необхідну медичну допомогу. Про стан поранених не уточнюється.

Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження низки об’єктів: амбулаторії, адміністративної будівлі, кількох багатоквартирних житлових будинків, магазину, території ринку, приватного транспорту та лінії електропередач.

Водночас українські сили протиповітряної оборони (ППО) на території Дніпропетровщини вночі знищили дві ворожі ракети та п’ять безпілотників, уточнив Лисак.

1 з 5

📌 Крім того стало відомо про зростання кількості жертв серед цивільного населення після ракетного удару по Дніпру, здійсненого 24 червня. За останніми даними, загинула 21 людина.

📢 «24 червня Дніпро пережив одну з найтрагічніших атак за останній час. Кількість загиблих у місті зросла до 21. Ще 2 людей загинуло у Самарі. Загалом – понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти», – йдеться у повідомленні очільника області.