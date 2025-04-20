640 храмів знищила росія і вбила 67 служителів церкви — Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили в Україні 640 релігійних споруд. Більшість із них — християнські храми. Також загинули 67 священників, пасторів та монахів. Про це ввечері 19 квітня заявив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

📢 «російська армія – одна з найбільших загроз християнським церквам та вірянам. За роки повномасштабної війни 67 українських священників, пасторів та монахів були вбиті або закатовані російськими окупантами. 640 релігійних об’єктів було знищено, більшість із них християнські», — йдеться у зверненні шостого глави держави.

Президент наголосив, що для мільйонів українців Великдень залишається одним із найважливіших релігійних свят.

📢 «І мільйони українців ітимуть до церков. Багато хто, на жаль, до зруйнованих чи пошкоджених церков», — зазначив він.

Попри це, глава держави запевнив, що всі храми буде відбудовано.

📢 «Так само як ми звільняємо з російського полону священників і пасторів, так само як ми робимо все, щоб захистити українські міста і села й життя людей у них, ми повертаємо можливість вірити – вірити, що зло та руїни не переможуть. Дякую всім, хто допомагає», — сказав Зеленський.

📌 Нагадаємо, 23 липня 2023 року внаслідок ракетної атаки по історичному центру Одеси російська ракета влучила у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Удар зруйнував центральний вівтар, дах та частину будівлі.

📌 Також у червні того ж року російські війська обстріляли церкву у селищі Білозерка на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув місцевий священник.

📌 У суботу, 8 березня, у Києві частково завалився хрест на куполі одного з храмів Києво-Печерської лаври. Рятувальники ДСНС провели його демонтаж.