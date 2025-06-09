Удар по аеродрому Саваслейка: ЗСУ пошкодили винищувачі рф

У ніч на 9 червня українські Сили спеціальних операцій (ССО) у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони здійснили точкову атаку на аеродром Саваслейка, розташований у Нижегородській області на росії. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

📢 «За попередніми даними, у результаті удару було уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога, ймовірно літаки МіГ-31 та Су-30 або Су-34. Деталі бойового завдання ще уточнюються», — йдеться в офіційному повідомленні.

☝️ Аеродром Саваслейка є важливим військовим об’єктом на росії, з якого злітають літаки, що здійснюють удари по території України. Зокрема, саме звідти регулярно підіймаються у повітря винищувачі МіГ-31К — носії гіперзвукових ракет «Кинджал».

📌 Цей удар став черговим кроком у кампанії з підриву бойової авіації противника. Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України атакувала одразу чотири російські військові аеродроми: Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая. Саме там базуються стратегічні бомбардувальники, що беруть участь в обстрілах українських міст.

📉 Загальні втрати авіації рф, за підрахунками української сторони, вже досягли 41 одиниці. Серед знищених літаків – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78. Варто зауважити, що більшість цих типів російська промисловість більше не виробляє, а лише підтримує у робочому стані за рахунок ремонту радянських зразків.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на понеділок, 9 червня, українські військові завдали удару по об’єкту військово-промислового комплексу (ВПК) російської федерації. На ньому російські загарбники виготовляли навігаційні антени для ударних безпілотників «Шахед».