Удар безпілотників по оборонному заводу в Орловській області рф

Під ранок середи, 21 травня, у місті Болхів Орловської області на росії було завдано удару по заводу напівпровідникових приладів (АТ БЗПП). Про інцидент повідомили Telegram-канали ВЧК-ОГПУ та Exilenova+, опублікувавши відповідні світлини з місця події. Також успішне відпрацювання по ворожому військовому об’єкту підтвердив й Генштаб ЗСУ.

📢 «У ніч на 21 травня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів, що в Орловській області рф», – йдеться у повідомленні Генштабу.

📸 На фото видно пожежу та густий стовп чорного диму, що здіймається над промисловим об’єктом.

☝️ Згідно з оприлюдненими даними, БЗПП відіграє важливу роль у військовій промисловості рф. Підприємство займається розробкою та виготовленням мікросхем, напівпровідників, індикаторів, мікроскладань, а також так званих «вічних батарейок» для електронних систем.

Продукція цього заводу активно використовується у засобах зв’язку, системах управління, засобах радіоелектронної боротьби (РЕБ). А також у тренажерах для танкових екіпажів та ракетних комплексів. Завод співпрацює з концерном «Сузір’я» та іншими структурами оборонно-промислового комплексу рф.

📢 «Попри те, що завод перебуває під міжнародними санкціями, щорічно він виробляє майже 3 мільйони приладів. А працює на ньому близько 700 осіб», – зазначили в Генштабі.

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Це вже не перший випадок удару по підприємствах військового призначення на росії останнім часом:

▪️ На початку травня у Брянській області атаковано завод «Стріла», продукція якого має військове застосування.

▪️ Декількома днями раніше безпілотники вдарили по піротехнічному заводу у місті Муром у Володимирській області, який виробляє боєприпаси для армії рф.

Удар по заводу в Болхові може свідчити про подальше послаблення російської військової інфраструктури шляхом точкових атак по об’єктах, що забезпечують її технологічну спроможність.