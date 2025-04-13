У Вербну неділю росіяни вдарили по Сумах балістикою

У неділю, 13 квітня, російські війська знову вдарили по центру міста Суми. Обстріл стався на тлі оголошеної в кількох областях України загрози пуску балістичних ракет. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

📢 «Росіяни знову вдарили по Сумах», — написав він.

За повідомленням місцевих ЗМІ, перед ударом у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього в небо над Сумами здійнявся величезний стовп диму, який було видно в різних районах міста.

🔺 Обстріл відбувся у Вербну неділю, і це, за словами Коваленка, є свідомою демонстрацією цинізму з боку російських окупантів:

📢 «У Вербну неділю російські тварини вдарили ракетами по мирних жителях Сум, навмисно, щоб було багато жертв. І це після візиту Віткоффа в москву до путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту дмітрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом», — заявив керівник ЦПД.

Він додав, що вся так звана “дипломатія” росії базується на ударах по цивільному населенню та спробах шантажу світу смертями мирних українців.

🛑 Раніше цього тижня Суми неодноразово потрапляли під російські удари. В ніч на 12 квітня атака дронів-камікадзе спричинила пожежі та руйнування на підприємствах міста. Також ситуація в прикордонні області загострилася: протягом ночі на 12 квітня та ранку зафіксовано 67 обстрілів по території Сумщини, що спричинили 77 вибухів.