Атака дрона по Сумах: пошкоджено склади підприємства

Унаслідок удару російського ударного БпЛА по місту Суми вночі 12 квітня було пошкоджено складські приміщення та автомобілі одного з місцевих підприємств. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Вночі росіяни завдали удару БПЛА по місту Суми. Внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення та автомобілі одного з підприємств», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. На місці події працюють відповідні екстрені служби.

⚠️ Ситуація в прикордонні області загострилася: протягом ночі та ранку зафіксовано 67 обстрілів по території Сумщини, що спричинили 77 вибухів.

💥 Під ворожим вогнем опинилися:

Хотінська громада — атака дронами спричинила пожежу приватного будинку та господарської споруди;

— атака дронами спричинила пожежу приватного будинку та господарської споруди; Краснопільська громада — здійснено авіаційні удари з використанням КАБ, зафіксовано 42 вибухи;

— здійснено авіаційні удари з використанням КАБ, зафіксовано 42 вибухи; Великописарівська громада — 6 вибухів через FPV-дрони;

— 6 вибухів через FPV-дрони; Шалигинська громада — артилерійські, мінометні обстріли та скидання ВОГ із дронів (загалом 12 вибухів);

— артилерійські, мінометні обстріли та скидання ВОГ із дронів (загалом 12 вибухів); Юнаківська громада — зафіксовано авіаудар і скидання ВОГ (5 вибухів);

— зафіксовано авіаудар і скидання ВОГ (5 вибухів); Есманьська громада — зафіксовано 5 мінометних атак;

— зафіксовано 5 мінометних атак; Миропільська громада — 4 вибухи від авіаудару КАБ;

— 4 вибухи від авіаудару КАБ; Сумська громада — удар БпЛА (1 вибух), що і став причиною пошкоджень на підприємстві в Сумах.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни «шахедами» атакували Київ і Харків. У столиці постраждали двоє людей, зафіксовано три пожежі.

💢 Також стало відомо, що у Харкові — три удари БпЛА, два з яких — по Немишлянському району. Уранці 12 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та селу Слатине, що розташоване в передмісті обласного центру. Також рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу, яка виникла через ворожий обстріл по селу Хотімля Чугуївського району.