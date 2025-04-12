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Атака дрона по Сумах: пошкоджено склади підприємства

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака дрона по Сумах: пошкоджено склади підприємства, постраждалих немає

Унаслідок удару російського ударного БпЛА по місту Суми вночі 12 квітня було пошкоджено складські приміщення та автомобілі одного з місцевих підприємств. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Вночі росіяни завдали удару БПЛА по місту Суми. Внаслідок влучання пошкоджені складські приміщення та автомобілі одного з підприємств», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає. На місці події працюють відповідні екстрені служби.

⚠️ Ситуація в прикордонні області загострилася: протягом ночі та ранку зафіксовано 67 обстрілів по території Сумщини, що спричинили 77 вибухів.

💥 Під ворожим вогнем опинилися:
  • Хотінська громада — атака дронами спричинила пожежу приватного будинку та господарської споруди;
  • Краснопільська громада — здійснено авіаційні удари з використанням КАБ, зафіксовано 42 вибухи;
  • Великописарівська громада — 6 вибухів через FPV-дрони;
  • Шалигинська громада — артилерійські, мінометні обстріли та скидання ВОГ із дронів (загалом 12 вибухів);
  • Юнаківська громада — зафіксовано авіаудар і скидання ВОГ (5 вибухів);
  • Есманьська громада — зафіксовано 5 мінометних атак;
  • Миропільська громада — 4 вибухи від авіаудару КАБ;
  • Сумська громада — удар БпЛА (1 вибух), що і став причиною пошкоджень на підприємстві в Сумах.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни «шахедами» атакували Київ і Харків. У столиці постраждали двоє людей, зафіксовано три пожежі.

💢 Також стало відомо, що у Харкові — три удари БпЛА, два з яких — по Немишлянському району. Уранці 12 квітня російські війська завдали ударів по Харкову та селу Слатине, що розташоване в передмісті обласного центру. Також рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу, яка виникла через ворожий обстріл по селу Хотімля Чугуївського району.

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