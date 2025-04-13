В Сумах понад 20 загиблих внаслідок російського ракетного удару

У Сумах сталася чергова трагедія — внаслідок ракетного удару по місту загинули десятки мирних жителів. Про це у неділю, 13 квітня, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар у своєму Telegram-каналі.

📢 «Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих… Ворог знову вдарив по мирному населенню», — написав він.

Згодом очільник міста уточнив кількість жертв.

📢 «У цей світлий день Вербної неділі наша громада зазнала страшної трагедії. Ворог завдав ракетного удару по мирних жителях. Вже відомо про понад 20 загиблих», — заявив Кобзар.

Сумська міська рада оприлюднила фото наслідків удару, завданого по цивільній інфраструктурі. На знімках видно зруйновані будівлі, уламки конструкцій і понівечену техніку.

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У офіційному повідомленні міськради зазначено:

📢 «Внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі і поранені, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Розгортається штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації».

❗ Ракетний удар по Сумах відбувся на тлі оголошеної повітряної тривоги в низці областей України через загрозу балістичних ударів. Свідки повідомляли про сильні вибухи, після яких у місті здійнявся густий стовп диму.

☝️ Нагадаємо, що росія неодноразово здійснювала атаки на мирне населення саме у святкові дні, і ракетний удар по Сумах у Вербну неділю став черговим підтвердженням такої тактики терору. Удар було завдано по житловій забудові, що ще раз свідчить про цілеспрямований обстріл саме цивільної інфраструктури.