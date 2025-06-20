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У Сумах зайнялася будівля після атаки БпЛА

Денис Молотов
Денис Молотов
У Сумах зайнялася будівля після атаки БпЛА

Увечері четверга, 19 червня, в місті Суми пролунали вибухи, що були пов’язані з новою атакою ворожих ударних безпілотників. Про це офіційно повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

📢 «Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі», – зазначив очільник ОВА у своєму повідомленні.

⚠️ За словами Григорова, пожежу вдалося оперативно загасити. Постраждалих серед цивільного населення немає. Офіційна інформація щодо масштабу руйнувань наразі уточнюється.

У ніч на 19 червня також було зафіксовано удари дронів по території Кролевецької громади. Про це повідомляє ДСНС та обласна влада.

Внаслідок удару виникла пожежа в нежитловій будівлі, яка тривалий час не використовувалася за призначенням. Після першого спалаху пожежники негайно виїхали на місце події та розпочали гасіння.

Проте ситуація ускладнилася – через загрозу повторних атак безпілотників рятувальники змушені були тимчасово припинити ліквідацію вогню та слідувати в укриття.

📢 «Попри високе пожежне навантаження, наші фахівці змогли локалізувати та повністю загасити осередки горіння вже на ранок», – повідомили у ДСНС. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Увечері того ж дня вибухи було чутно як у Сумах, так і в Харкові. У обох містах діяли системи протиповітряної оборони, але деякі ворожі дрони все ж досягли цілей.

👉 У Харкові, за різними повідомленнями, сталося від п’яти до восьми «прильотів». Зокрема, у Шевченківському районі виникла пожежа на даху новобудови, яка не була заселена. В іншому місці влучання припало на подвір’я багатоповерхівки, де постраждали понад 50 автомобілів.

За офіційною інформацією, внаслідок ударів у Харкові троє людей зазнали ушкоджень, серед них – двоє дівчат віком 12 і 17 років.

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