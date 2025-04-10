Четвер, 10 Квітня, 2025
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У Стамбулі стартували нові переговори росії та США

Денис Молотов
Денис Молотов
У Стамбулі стартували нові переговори росії та США

У четвер, 10 квітня, в Стамбулі розпочалися чергові переговори росії та США. Як повідомляє російське агентство ТАСС та інформаційні Telegram-канали, зустріч делегацій проходить у закритому режимі та триватиме кілька годин.

📢 «Переговори делегацій рф і США у Стамбулі продовжаться кілька годин, але не стануть такими тривалими, як попередній раунд», – зазначається у повідомленні.

За інформацією, озвученою раніше, ці переговори ініційовано по лінії Міністерства закордонних справ росії. Основною метою зустрічі є налагодження повноцінної роботи дипломатичних представництв. Делегацію з російського боку очолює новопризначений посол рф у США Олександр Дарчієв.

У свою чергу, Державний департамент США підтвердив участь американської сторони у переговорах, наголосивши: «Переговори у Стамбулі будуть зосереджені виключно на роботі нашого посольства».

☝️ Нагадаємо, попередня подібна зустріч між представниками обох країн відбулася 27 лютого у тому ж Стамбулі. Тоді переговори тривали близько шести годин і також проходили без присутності журналістів та без офіційних заяв за підсумками. Одне з джерел інформаційної агенції Bloomberg зазначало, що у Вашингтоні розглядали можливість арктичного партнерства з рф як потенційний спосіб послабити зв’язки між москвою та Пекіном. Водночас співрозмовник припустив, що цей намір навряд чи буде реалізований.

Поточний раунд діалогу між росією та США проходить на тлі складних дипломатичних відносин. Вони погіршилися після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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