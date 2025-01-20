Вівторок, 21 Січня, 2025
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У Сполучених Штатах повернуть TikTok користувачам – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
У Сполучених Штатах повернуть TikTok користувачам - ЗМІ

TikTok у Сполучних Штатах поступово відновлює свою роботу. Це стало можливим після того, Дональд Трамп, обраний президентом США, оголосив про продовження терміну для продажу компанії. Про це інформує Bloomberg.

📢 «Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не зіткнуться зі штрафними санкціями, надаючи TikTok понад 170 мільйонам американців і дозволяючи процвітати понад 7 мільйонам малих підприємств», — йдеться у заяві платформи на X.

У Сполучених Штатах повернуть TikTok користувачам - ЗМІ

Так, 19 січня Трамп зазначив, що планує видати виконавчий указ «про продовження періоду часу до набуття чинності заборонами закону, щоб ми могли укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки». За його словами, розглядається варіант створення спільного підприємства, в якому американські інвестори зможуть придбати 50% компанії.

📢 «Це дозволить зберегти її в надійних руках і продовжити її функціонування», — додав Трамп.

Вже 18 січня стало відомо, що TikTok було видалено з магазинів додатків Apple та Google для користувачів у США. Це сталося незадовго до вступу в дію закону про заборону платформи. Того ж дня Трамп оголосив, що, ймовірно, надасть платформі 90-денну відстрочку від заборони в країні. Він уточнив, що це рішення буде прийнято вже після його інавгурації.

Ще однією несподіваною новиною стало оголошення Трампа 18 січня про запуск власної криптовалюти — мем-коїна під назвою $TRUMP.

17 січня обраний президент вирішив перенести свою інавгурацію у приміщення через несприятливий прогноз погоди. Уперше за останні 40 років церемонія складання присяги президента США відбудеться не на відкритому повітрі.

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