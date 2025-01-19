Американці залишились без TikTok: додаток заборонено

У США популярна соціальна мережа TikTok припинила роботу менш ніж за дві години до офіційного набуття чинності заборони. Про це напередодні повідомив телеканал CNN.

Додаток перестав функціонувати у суботу ввечері за місцевим часом, що відповідає ночі на неділю за Києвом.

⛔Користувачі TikTok у США бачать повідомлення:

📢 «Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він вступить на посаду».

Нагадаємо, що TikTok має значну аудиторію у США – 170 мільйонів користувачів.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що «скоріш за все» розгляне можливість відтермінування заборони платформи на 90 днів після офіційного вступу на посаду президента США в понеділок. Також він наголосив, що не прийняв остаточного рішення щодо соцмережі.

📢 «Я думаю, що це, звичайно, буде варіант, який ми розглядаємо. Продовження на 90 днів – це те, що, швидше за все, буде зроблено, тому що це доречно. Знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже серйозна ситуація. Якщо я вирішу це зробити, я, ймовірно, оголошу про це в понеділок», – сказав Трамп.

17 січня Верховний суд США залишив чинним закон, який вимагає заблокувати TikTok, якщо китайська компанія ByteDance не продасть платформу американській фірмі. У той же день Трамп наголосив, що остаточне рішення щодо TikTok буде прийнято найближчим часом.

☝️ Разом із тим, ЗМІ повідомляли, що китайський уряд розглядає можливість передачі TikTok під управління Ілона Маска для продовження роботи у Сполучених Штатах.