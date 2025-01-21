Вівторок, 21 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

У Raiffeisen Bank на росії конфіскують €2 млрд

Денис Молотов
Денис Молотов
У Raiffeisen Bank на росії конфіскують €2 млрд

Російський суд зобов’язав австрійський Raiffeisen Bank International виплатити компенсацію у розмірі понад 2 мільярди євро. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

За даними агентства, це рішення є одним із найважливіших, прийнятих щодо західної компанії, яка продовжує свою діяльність на росії. Постанова суду передбачає одну з найбільших компенсацій на сьогоднішній день.

Представники Raiffeisen Bank заявили, що мають намір оскаржити це рішення в судовому порядку.Також фінансисти шукатимуть способів частково повернути втрачені кошти. Водночас банк змушений буде створити резерв у фінансовій звітності за минулий рік для покриття збитків на 2 мільярди євро.

Причиною конфлікту стала невдача попередньої угоди, яка, на думку Raiffeisen, мала розблокувати частину заморожених активів у росії.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що банк має у росії близько 6 мільярдів євро, які походять від міжнародних операцій і депозитів російських клієнтів.

Raiffeisen Bank International, який обслуговує понад 18 мільйонів клієнтів і налічує 44 тисячі співробітників від Відня до москви, є ключовим гравцем у фінансовому секторі Австрії та значної частини Східної Європи.

Варто зазначити, що банк неодноразово висловлював наміри відокремити свій російський бізнес. Проте, навіть за майже три роки війни між росією та Україною, ці плани залишаються нереалізованими.

☝️ Нагадаємо, що з 2 вересня минулого року Райффайзенбанк (Raiffeisen Bank) мав намір припинити обслуговування вихідних валютних переказів для фізичних осіб на росії.

Попередня стаття
Криптовалюту Дональда Трампа офіційно запущено
Наступна стаття
Надання військової допомоги Україні від США продовжиться
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Іспанську мову прибрали з сайту Білого дому та запропонували «йти додому»

ПОЛІТИКА

Ізраїль пропонує віддати Україні російську зброю

ПОЛІТИКА

За провальну оборону Харківщини арештовано полковника Лапіна

КРИМІНАЛ

Трагедія на курорті в Туреччині: загинуло 66 людей

ВАЖЛИВО

«Терористичний» курорт Буковель: телемарафон

СУСПІЛЬСТВО

Генштаб: 55 бойових зіткнень на фронті, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

До Овального кабінету в Білому домі повернулась кнопка виклику «дієтична кола»

ПОЛІТИКА

Надання військової допомоги Україні від США продовжиться

ЕКОНОМІКА

Куп’янськ під повторним обстрілом: є поранені – ОВА

ВІЙНА

Мексиканську затоку та найвищу гору США Трамп вже перейменував

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип