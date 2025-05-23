У Раді готують законопроєкт про крипторезерв – нардеп

Законопроєкт про створення крипторезерву в Україні перебуває на завершальній стадії підготовки і вже найближчими днями може бути поданий до Верховної Ради. Про це в інтерв’ю виданню Мінфін повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

📢 «Ми даємо можливість, якщо буде таке рішення регулятора, додавати до наших резервів віртуальні активи. Регулятор сам визначатиме, які саме. Захочуть тримати цю частину резерву в біткоїнах? — Добре. Захочуть інші варіанти? — Будь ласка», — заявив він.

За словами Железняка, майбутній закон про крипторезерв передбачає, що Національний банк або інший регулятор самостійно обиратиме активи, які можуть увійти до складу резерву, — без жорсткого переліку у законі.

Депутат підкреслив, що на цьому етапі надмірне регулювання є недоцільним:

📢 «Не бачу сенсу це зарегульовувати, адже криптоіндустрія розвивається дуже швидко. Так само стрімко розвивається і ринок віртуальних активів загалом», — пояснив він.

Крім того, Железняк відреагував на заяву голови Комітету Данила Гетманцева, який раніше заперечив можливість формування будь-яких резервів у криптовалюті. За його словами, Гетманцев не бере участі в обговоренні ініціативи.

📢 «Ще місяці три тому я сказав, що ми готуємо законопроєкт щодо крипторезерву, і щойно він буде готовий, внесемо його в парламент. На той час ми саме проводили консультації з Нацбанком, представниками криптоіндустрії та експертами Комітету. Чи залучений до цього процесу Данило Гетманцев? – Ні, не залучений», — прокоментував Железняк.

📌 Раніше повідомлялося, що в Україні готують комплексний закон про віртуальні активи. Окрім створення крипторезерву, він передбачає оподаткування доходів від цифрових активів.

📊 Згідно з позицією Данила Гетманцева, протягом року громадяни зможуть задекларувати дохід від криптовалюти за ставкою 5% — без необхідності доводити витрати на її придбання.

👉 Також нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю. Або ж тих, на кого поширюються міжнародні санкції.