У Німеччині намагаються уникнути екологічної катастрофи від російського «тіньового» танкера

Несправний російський нафтовий танкер Eventin, який сів на мілину поблизу острова Рюген у Німеччині, зараз буксирують якомога далі у східному напрямку з міркувань безпеки. За даними видання Tagesspiegel, судно входить до списку від організації Greenpeace, в якому зазначено кораблі «тіньового флоту» росії.

Через штормові умови закріплення 274-метрового танкера у запланованому місці виявилося неможливим. Для безпечного переміщення судна було залучено додаткові буксири та експертну групу.

📢 «Завдяки зміщенню танкера буде більше вільного морського простору на півдні у випадку непередбачених ситуацій», – зазначив речник рятувальної служби.

Експертам знадобилося близько трьох годин для забезпечення рівномірного розподілу вантажу, що складається з майже 100 000 тонн нафти, між буксирами. Федеральна поліція також долучилася до операції, спустивши на палубу чотирьох моряків з гелікоптера, які згодом були евакуйовані.

Шторм значно ускладнює операцію. Згідно з прогнозами Німецької метеорологічної служби (DWD), у суботу очікуються пориви вітру силою до 9 балів, а штормові умови триватимуть щонайменше до неділі.

Попри складнощі, забруднення моря нафтою наразі не зафіксовано. Екологи продовжують пильно стежити за розвитком ситуації.

Інцидент розпочався після того, як Eventin втратив енергопостачання, що призвело до блекауту. Судно дрейфувало у Балтійському морі неподалік Рюгена, не маючи можливості навіть увімкнути габаритні вогні.

У п’ятницю, 10 січня, танкер вдалося під’єднати до аварійного буксира, який утримував його на місці. Для подальшої підтримки були залучені ще два додаткові кораблі.