У Мадриді вбито Андрія Портнова: фото та відео

Колишній український політик Андрій Портнов загинув унаслідок збройного нападу в Мадриді — його розстріляли поблизу Американської школи. Про це 21 травня повідомила іспанська газета El Pais.

За попередніми даними, ексчиновник перебував за кермом автомобіля Mercedes, коли до нього підійшли двоє або троє нападників і відкрили вогонь. Було здійснено щонайменше п’ять пострілів, з яких три — смертельні. Кулі влучили йому в голову та спину. Портнов загинув на місці.

📢 «Він (Портнов – ред.) їхав у Mercedes, коли до нього наблизилися двоє чи троє нападників і зробили п’ять пострілів, щонайменше три з яких потрапили йому в голову (один смертельний) та в спину. Наразі арештів немає», – йдеться у повідомленні.

📞 Представник екстреної служби Summa 112 повідомив, що між 9:10 і 9:15 ранку надійшов дзвінок від громадянина, який заявив, що виявив чоловіка без свідомості на землі. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть унаслідок тяжких вогнепальних поранень.

📢 «Один із пострілів — смертельний — був у голову, на рівні шиї, під кутом. Інші два — у тулуб: живіт і бік», — зазначає видання El Pais, публікуючи перші фото і відео з місця події.

🚓 Іспанська поліція наразі не розкриває деталі щодо типу зброї, використаної під час злочину, оскільки розслідування перебуває на початковій стадії. Інформації про затриманих поки що немає.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un varón con heridas por arma de fuego en #PozueloDeAlarcón. Colabora @SEAPAPozuelo y #PolicíaLocal.@policia se encarga de la investigación. pic.twitter.com/yJJnoCcval — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 21, 2025

Відомо, що напад стався після того, як Портнов відвів дітей до навчального закладу. Цю інформацію також підтвердило агентство Reuters.

📌 У липні 2022 року стало відомо, що Портнов покинув Україну. А вже у вересні повідомлялось, що його син, 29-річний Ігор Портнов, виїхав до Польщі під виглядом волонтера та не повернувся. Тоді ж кордон перетнув і племінник політика — 23-річний Іван Піддубнов.

📖 Андрій Портнов обіймав посаду першого заступника глави Адміністрації президента України за часів Віктора Януковича. У 2018 році він очолив телеканал NewsOne.