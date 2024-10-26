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У Львові затримано посадовця ТЦК, повідомила прокуратура

Денис Молотов
Денис Молотов
У Львові затримано посадовця ТЦК, повідомила прокуратура

У Львові Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про затримання посадовця районного територіального центру комплектування (ТЦК) за підозрою у наданні хабаря колезі. Про це 26 жовтня повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За офіційними даними, підозрюваним є 44-річний посадовець ТЦК та СП, якому вже оголошено підозру.

📢 «За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався підкупити уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата. Він перебував на робочому місці у стані сп’яніння», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Також стало відомо, що затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Наразі проводиться перевірка на причетність інших осіб до цього злочину.

У Львові затримано посадовця ТЦК, повідомила прокуратура

☝️ Нагадаємо, раніше Львівський обласний ТЦК та СП спростував інформацію про затримання начальника групи Сихівського РТЦК. Подія сталась неподалік ТРЦ «Ашан» у Сокільниках. Посадовця затримано за отримання хабаря у розмірі 2 тисячі доларів. Втім, на оприлюднених фото фігурують схожі обставини, що свідчить про можливий зв’язок цих випадків.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Харкові під час перевірки документів виник конфлікт між представниками територіального центру комплектування (ТЦК) та цивільним громадянином України. Зараз спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розслідує можливі незаконні дії військовослужбовців.

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