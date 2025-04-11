У Луцькому ТЦК та СП виявили мертвим лікаря обласної лікарні

У приміщенні Луцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) знайшли мертвим лікаря Волинської обласної клінічної лікарні. Про це в п’ятницю,11 квітня, повідомило управління Національної поліції у Волинській області.

📢 «Надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП. Встановлено, що це медик обласної лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти», — йдеться у повідомленні поліції.

🔎 За попередніми даними судово-медичного огляду, на тілі чоловіка не виявлено видимих тілесних ушкоджень. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

⚖️ Відомості внесено до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, із поміткою «природна смерть», що є стандартною процедурою на час встановлення причин загибелі.

📰 Тим часом місцеве видання Конкурент, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що померлим є голова військово-лікарської комісії (ВЛК) — лікар-невропатолог Волинської обласної лікарні Олег Лопачак.

📢 «Найімовірніше мова йде про голову ВЛК – лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака», – пишуть журналісти.

Подібний випадок стався нещодавно і в Кременчуці — там у приміщенні ТЦК також помер чоловік. Як з’ясували медики, причиною його смерті стала гостра серцева недостатність. Тілесних ушкоджень тоді також не виявили.

Нагадаємо, що З 1 квітня всі висновки військово-лікарських комісій (ВЛК) оформлюються в електронному форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.