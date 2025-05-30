У Китаї дослідили череп, що не належить жодному виду людей

У Китаї вивчили череп, якому приблизно 300 тисяч років, і він може змінити уявлення про хід еволюції людини. Як повідомляє IFL Science, череп Maba 1, знайдений ще у 1958 році в провінції Ґуандун, не належить жодному з відомих видів гомінідів.

Знахідку виявили випадково — місцеві селяни натрапили на рештки у печері, коли збирали гуано кажанів. Довгий час вчені вважали, що це неандерталець, і дали черепу прізвисько «китайський неандерталець».

Однак нове дослідження, результати якого оприлюднено у журналі American Journal of Biological Anthropology, свідчить: череп не вписується у жодну з існуючих класифікацій. За допомогою КТ-сканування науковці дослідили внутрішню анатомію, зокрема лобову частку, черепну порожнину та губчасту структуру кістки.

📢 «Maba 1 вважали “китайським неандертальцем” через схожість рис обличчя. Однак у цьому дослідженні ми не виявили внутрішніх ознак, притаманних виключно неандертальцям», — зазначають автори публікації.

🔬 Виявилося, що череп має риси одразу кількох архаїчних людських видів, проте не є типовим для жодного з них. Найближча подібність — до Homo erectus, але:

– його лобова частка занадто коротка,

– мозкова порожнина менша, ніж у денисівців чи неандертальців.

Дослідники назвали цю особливість «анатомічною мозаїчністю», яка характерна для середнього плейстоцену — періоду, коли на різних континентах співіснували різні гілки людського роду. Схожі рештки раніше знаходили в Танзанії, Марокко, Замбії та інших регіонах Азії.

🔍 Станом на сьогодні, найточніший опис для черепа — «не-Homo erectus». Вчені переконані: ця знахідка вкотре доводить складність і розгалуженість еволюційного дерева людства.

📌 Нагадаємо, що нещодавно в графстві Дорсет (Англія) виявили велетенський череп пліозавра — морського хижака юрського періоду.

☝️ Також раніше в Луксорі, Єгипет — У некрополі Дра Абу ель-Неґа під час розкопок археологи знайшли три гробниці високопоставлених чиновників доби Нового царства. Вона тривала з приблизно 1539 по 1077 рік до н.е.